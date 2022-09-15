Папа Римский высказался о флаге Казахстана

Папа Римский Франциск высказался о казахстанском флаге на закрытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Казахстан, находясь в центре большого и стратегически важного Азиатского континента, стал естественным местом для нашей встречи. Его государственный флаг символизирует необходимость сохранять здравый баланс между политикой и религией. В действительности золотой орел на знамени олицетворяет земную власть как память о древних империях. А голубой фон навевает мысли о небесной семье и символизирует трансцендентность. Существует гармоничная связь между политикой и трансцендентностью. Здоровое сосуществование двух различных областей. Различия, а не смешение и не разделение", - сказал он на церемонии закрытия VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.



13 сентября Папа Римский Франциск выступил с речью, которую построил вокруг символизма казахского национального инструмента - домбры.