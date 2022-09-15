Названы пять лучших продуктов для снижения холестерина

Американский врач-кардиолог Элизабет Клодас назвала пять лучших продуктов для снижения уровня холестерина, передает Tengrinews.kz со ссылкой на CNBC.
По словам специалиста, чтобы добиться существенного сокращения уровня "плохого" холестерина, достаточно лишь точечно изменить рацион, не садясь на строгую диету.
Одним из таких продуктов является овсянка. Она богата клетчаткой, которая снижает количество холестерина, усвояемого пищеварительной системой. Исследование показало, что потребление 10 граммов клетчатки в день может снизить риск сердечного приступа на 14 процентов.
Другой полезный продукт для снижения холестерина - миндаль. При необходимости его можно заменить фундуком, грецким орехом, фисташками или орехами макадамия.
Семена чиа могут сократить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 16 процентов благодаря омега-3-жирным кислотам. Хоть эти кислоты имеют сравнительно небольшое влияние на уровень "плохого" холестерина, они помогают повысить "хороший" холестерин.
На здоровье сосудов и уровень холестерина также благотворно влияет регулярное употребление овощей. Диетологи особенно рекомендуют есть брокколи, шпинат, брюссельскую и листовую капусту.
Арбуз тоже может помочь в снижении холестерина. Он содержит ликопин, который влияет на уровень холестерина в крови. Арбуз можно также заменить на яблоки, виноград, клубнику, цитрусы или авокадо.
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