Кайрат Сатыбалдыулы признал вину и возместил ущерб "Казахтелекому"

АСТАНА, 20 сен — Sputnik. Бизнесмен Кайрат Сатыбалдыулы, обвиняемый в особо крупном хищении у АО "Казахтелеком" и АО "Центр транспортного сервиса", заключил медиативное соглашение с компанией и возместил ущерб в размере 40 млрд тенге.



В ходе судебного заседания стало известно о заключении медиативного соглашения между АО "Казахтелеком" и подсудимыми Бекетовым, Мухамеджанулы, Чингизом Конырбаевым и Леонидом Муравьевым.



"Они согласны с обвинением и признали вину в полном объеме и нанесении имущественного ущерба на сумму 28 млрд тенге и 12 млрд тенге. Со стороны Сатыбалдыулы Кайрата данная сумма была возмещена", - сказал на суде защитник подсудимых.



Как уточнил судья Нурлан Баяхметов, в медиативном соглашении значатся следующие фамилии: представитель АО "Казахтелеком", Кайрат Сатыбалдыулы и Леонид Муравьев. "Это лица, которые участвуют по эпизодам скидки и "последней мили", - отметил судья.



Ранее суд постановил запрет на аудио- и видеозапись для СМИ.



Напомним, суд по делу Кайрата Сатыбалдыулы начался в Астане 16 сентября. Дело рассматривается в суде № 2 района Байконыр.



Кайрат Сатыбалдыулы является племянником экс-президента Нурсултана Назарбаева. Он обвиняется в совершении преступлений по статьям Уголовного кодекса: "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" и "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному".



О завершении досудебного расследования дела о хищениях в отношении Кайрата Сатыбалдыулы Антикоррупционная служба Казахстана сообщила 24 августа. Ведомство тогда заявило, что "в ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 млрд тенге, или более 500 миллионов долларов США".



Также сообщалось, что в отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются дела "по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов".



Кайрат Сатыбалдыулы — племянник экс-президента Нурсултана Назарбаева, входил в список самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes Kazakhstan. Сатыбалдыулы был задержан в марте, с тех пор он содержится под стражей.