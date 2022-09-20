Кайрат Сатыбалдыулы признал вину и возместил ущерб "Казахтелекому"

АСТАНА, 20 сен — Sputnik. Бизнесмен Кайрат Сатыбалдыулы, обвиняемый в особо крупном хищении у АО "Казахтелеком" и АО "Центр транспортного сервиса", заключил медиативное соглашение с компанией и возместил ущерб в размере 40 млрд тенге.
В ходе судебного заседания стало известно о заключении медиативного соглашения между АО "Казахтелеком" и подсудимыми Бекетовым, Мухамеджанулы, Чингизом Конырбаевым и Леонидом Муравьевым.
"Они согласны с обвинением и признали вину в полном объеме и нанесении имущественного ущерба на сумму 28 млрд тенге и 12 млрд тенге. Со стороны Сатыбалдыулы Кайрата данная сумма была возмещена", - сказал на суде защитник подсудимых.
Как уточнил судья Нурлан Баяхметов, в медиативном соглашении значатся следующие фамилии: представитель АО "Казахтелеком", Кайрат Сатыбалдыулы и Леонид Муравьев. "Это лица, которые участвуют по эпизодам скидки и "последней мили", - отметил судья.
Ранее суд постановил запрет на аудио- и видеозапись для СМИ.
Напомним, суд по делу Кайрата Сатыбалдыулы начался в Астане 16 сентября. Дело рассматривается в суде № 2 района Байконыр.
Кайрат Сатыбалдыулы является племянником экс-президента Нурсултана Назарбаева. Он обвиняется в совершении преступлений по статьям Уголовного кодекса: "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" и "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному".
О завершении досудебного расследования дела о хищениях в отношении Кайрата Сатыбалдыулы Антикоррупционная служба Казахстана сообщила 24 августа. Ведомство тогда заявило, что "в ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 млрд тенге, или более 500 миллионов долларов США".
Также сообщалось, что в отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются дела "по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов".
Кайрат Сатыбалдыулы — племянник экс-президента Нурсултана Назарбаева, входил в список самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes Kazakhstan. Сатыбалдыулы был задержан в марте, с тех пор он содержится под стражей.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz