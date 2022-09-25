Спрятаться в Казахстане пытались нарушители закона из России

За день оперативникам региона удалось задержать 13 уголовных преступников, среди них и россияне, передает Liter.kz со ссылкой на Pavlodarnews.



Так проходит полицейское оперативно-профилактическое мероприятие “Розыск”, начавшееся 22 сентября.



В Павлодаре задержали 21-летнего парня, которого в августе объявили в международный розыск российские полицейские. Он совершил мошенничество в Омской области. Содержится под стражей, – сообщил начальник управления криминальной полиции Балгабай Капаров. – В Аксу задержали 41-летнего местного жителя, который совершил разбой в городе Иваново Российской Федерации еще в 2016 году.



В Иртышске полицейским попался 69-летний сельчанин, разыскиваемый за незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Преступление он совершил на территории Омской области в 2014 году. Тогда мужчина скрылся от уголовного преследования.



Обо всех полицейские сообщили инициаторам розыска.