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Спрятаться в Казахстане пытались нарушители закона из России

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:17
Спрятаться в Казахстане пытались нарушители закона из России
Иллюстративное фото
За день оперативникам региона удалось задержать 13 уголовных преступников, среди них и россияне, передает Liter.kz со ссылкой на Pavlodarnews.

Так проходит полицейское оперативно-профилактическое мероприятие “Розыск”, начавшееся 22 сентября.

В Павлодаре задержали 21-летнего парня, которого в августе объявили в международный розыск российские полицейские. Он совершил мошенничество в Омской области. Содержится под стражей, – сообщил начальник управления криминальной полиции Балгабай Капаров. – В Аксу задержали 41-летнего местного жителя, который совершил разбой в городе Иваново Российской Федерации еще в 2016 году.

В Иртышске полицейским попался 69-летний сельчанин, разыскиваемый за незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Преступление он совершил на территории Омской области в 2014 году. Тогда мужчина скрылся от уголовного преследования.

Обо всех полицейские сообщили инициаторам розыска.


Источник: liter.kz
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