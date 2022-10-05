Свиную голову с порванным фото главреда в пасти прислали редакции «Орды» в Алматы

Алматы. 5 октября. КазТАГ – В редакцию казахстанского портала «Орда» в Алматы прислали свиную голову, в пасть которой была вложена порванная фотография главного редактора Гульнары Бажкеновой, сообщает издание.



«Сегодня вечером в редакцию Orda.kz пришла посылка. Неизвестный воспользовался частной курьерской доставкой, чтобы не быть обнаруженным, в качестве точки отправки использовав один из ЖК Алмалинского района. В коробке обнаружилась свиная голова, во рту которой находилась намеренно порванная фотография Гульнары Бажкеновой, главного редактора «Орды», - говорится в сообщении в среду.



Отмечается, что с подобного рода провокациями издание сталкивается уже не в первый раз.



«После бесконечных попыток блокировать наш сайт, с которыми мы уже научились справляться, «доброжелатели» перешли в реальный мир. Утро 4 октября началось с угроз, написанных на детской площадке под окнами офиса «Орды». На следующий день вандалы испортили двор все той же детской площадки, но уже упоминаниями нашего сайта, после которой в офис пришли граждане, недовольные подобной рекламой. Журналистам «Орды» уже приходилось работать в условиях давления, и единственное, что они отметили: методы провокаторов остаются неизменными. Мы продолжаем работу», - добавляет издание.