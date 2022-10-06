Медклиники Атырау готовы предоставлять работу и жилье приезжим россиянам

Атырау. 5 октября. КазТАГ – Медицинские клиники Атырау готовы предоставлять работы и жилье приезжим россиянам, сообщает «Ак Жайык».
«Как я поняла, многие рассматривают Атырау как транзитный пункт и останавливаться здесь надолго не планируют. А специалисты нам нужны – терапевты, педиатры, УЗИ, ВОП и т. д. Мы готовы сделать все необходимые выплаты за приглашение иностранных специалистов, предоставить им жилье. У нас уже есть подобный опыт – в нашей клинике несколько лет трудятся врачи из ближнего и дальнего зарубежья, прошедшие нострификацию и имеющие соответствующие сертификаты», – сообщает иректор регионального представительства «Интертич» в Атырау Наталья Мандровная.
По информации областного управления здравоохранения, пока предложений и обращений в клиники и больницы не наблюдалось.
Клиника «Архимедис» готова принять на работу врача УЗИ, гинекологов, дежурных врачей общей практики. ТОО «Медикер Жайык» также нуждается в эндокринологах, кардиологах и других специалистах.
«С начала последних событий нам уже присылали резюме медики из России, но собеседования с ними мы еще не проводили. Телефонные номера, указанные в некоторых резюме, отключены, кто-то находится в другом городе Казахстана», - делится Наталья Мандровная.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.