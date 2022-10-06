Медклиники Атырау готовы предоставлять работу и жилье приезжим россиянам

Атырау. 5 октября. КазТАГ – Медицинские клиники Атырау готовы предоставлять работы и жилье приезжим россиянам, сообщает «Ак Жайык».



«Как я поняла, многие рассматривают Атырау как транзитный пункт и останавливаться здесь надолго не планируют. А специалисты нам нужны – терапевты, педиатры, УЗИ, ВОП и т. д. Мы готовы сделать все необходимые выплаты за приглашение иностранных специалистов, предоставить им жилье. У нас уже есть подобный опыт – в нашей клинике несколько лет трудятся врачи из ближнего и дальнего зарубежья, прошедшие нострификацию и имеющие соответствующие сертификаты», – сообщает иректор регионального представительства «Интертич» в Атырау Наталья Мандровная.



По информации областного управления здравоохранения, пока предложений и обращений в клиники и больницы не наблюдалось.



Клиника «Архимедис» готова принять на работу врача УЗИ, гинекологов, дежурных врачей общей практики. ТОО «Медикер Жайык» также нуждается в эндокринологах, кардиологах и других специалистах.



«С начала последних событий нам уже присылали резюме медики из России, но собеседования с ними мы еще не проводили. Телефонные номера, указанные в некоторых резюме, отключены, кто-то находится в другом городе Казахстана», - делится Наталья Мандровная.