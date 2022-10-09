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Пробку на границе из Казахстана в Кыргызстан объяснили в КГД

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:48
Пробку на границе из Казахстана в Кыргызстан объяснили в КГД
Фото из открытых источников
Пробку на границе из Казахстана в Кыргызстан объяснили в КГД, передает Tengrinews.kz.

"В настоящее время на казахстанском посту пропуска "Карасу" нет скопления грузовых автомашин, работа поста идет в штатном режиме

Временное скопление грузовых автомашин было связано с одновременным прибытием большого количества автомашин, следующих транзитом в Кыргызстан из России", - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что с 22 сентября на казахстанско-российской границе увеличился поток граждан России, которых пропускали в первую очередь. Въезд грузового автотранспорта из России на территорию Казахстана был временно ограничен погранслужбой России.

"После снижения потока российских граждан грузовые автомашины были одномоментно пропущены со стороны России в направлении Казахстана и Кыргызстана.

По этой причине наблюдалось одновременное прибытие грузовых автомашин на посту "Карасу", в настоящее время погранслужба Казахстана и экспортный контроль Комитета госдоходов работают в штатном режиме", - заключили в КГД.

Ранее водитель большегруза рассказал об образовавшемся заторе на выезде из Казахстана в Кыргызстан.


Источник: Tengrinews.kz
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