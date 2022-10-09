Пробку на границе из Казахстана в Кыргызстан объяснили в КГД, передает Tengrinews.kz.



"В настоящее время на казахстанском посту пропуска "Карасу" нет скопления грузовых автомашин, работа поста идет в штатном режиме



Временное скопление грузовых автомашин было связано с одновременным прибытием большого количества автомашин, следующих транзитом в Кыргызстан из России", - рассказали в ведомстве.



Сообщается, что с 22 сентября на казахстанско-российской границе увеличился поток граждан России, которых пропускали в первую очередь. Въезд грузового автотранспорта из России на территорию Казахстана был временно ограничен погранслужбой России.



"После снижения потока российских граждан грузовые автомашины были одномоментно пропущены со стороны России в направлении Казахстана и Кыргызстана.



По этой причине наблюдалось одновременное прибытие грузовых автомашин на посту "Карасу", в настоящее время погранслужба Казахстана и экспортный контроль Комитета госдоходов работают в штатном режиме", - заключили в КГД.



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