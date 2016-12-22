Какие регионы Казахстана больше всех пополняют госказну

За январь-ноябрь 2016 года поступление налогов и платежей в государственный бюджет составило около 5,8 трлн тенге, передает LS.



По данным комитета госдоходов, около 4,1 трлн тенге поступило в республиканский бюджет, а почти 1,7 трлн тенге – в местный бюджет.



Наибольший объем поступлений был зафиксирован в Алматы. Мегаполис пополнил бюджет на 1,4 трлн тенге. Астана принесла в казну 993,4 млрд тенге, Атырауская область - 717,6 млрд тенге, а Мангистауская область - 295 млрд тенге.



При этом объем платежей из Южно-Казахстанской области составил 277,1 млрд, из Актюбинской области - 254,9 млрд тенге, из Восточно-Казахстанской области - 253,3 млрд тенге, а из Алматинской области - 240 млрд тенге.



Кроме того, предприятия и жители Западно-Казахстанской области выплатили налоги на 223,1 млрд тенге, Карагандинской области - на 220,5 млрд тенге, Павлодарской области - на 200,8 млрд тенге.



В свою очередь Костанайская область пополнила госбюджет на 119,8 млрд тенге, Акмолинская область – на 99,7 млрд тенге, Кызылординская – на 82,2 млрд тенге, Жамбылская – на 63,9 млрд тенге, а Северо-Казахстанская область – на 60,7 млрд тенге.