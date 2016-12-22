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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Какие регионы Казахстана больше всех пополняют госказну

Просмотров:849 Опубликовано: Сегодня, 13:06
Какие регионы Казахстана больше всех пополняют госказну
Фото из открытых источников
За январь-ноябрь 2016 года поступление налогов и платежей в государственный бюджет составило около 5,8 трлн тенге, передает LS.

По данным комитета госдоходов, около 4,1 трлн тенге поступило в республиканский бюджет, а почти 1,7 трлн тенге – в местный бюджет.

Наибольший объем поступлений был зафиксирован в Алматы. Мегаполис пополнил бюджет на 1,4 трлн тенге. Астана принесла в казну 993,4 млрд тенге, Атырауская область - 717,6 млрд тенге, а Мангистауская область - 295 млрд тенге.

При этом объем платежей из Южно-Казахстанской области составил 277,1 млрд, из Актюбинской области - 254,9 млрд тенге, из Восточно-Казахстанской области - 253,3 млрд тенге, а из Алматинской области - 240 млрд тенге.

Кроме того, предприятия и жители Западно-Казахстанской области выплатили налоги на 223,1 млрд тенге, Карагандинской области - на 220,5 млрд тенге, Павлодарской области - на 200,8 млрд тенге.

В свою очередь Костанайская область пополнила госбюджет на 119,8 млрд тенге, Акмолинская область – на 99,7 млрд тенге, Кызылординская – на 82,2 млрд тенге, Жамбылская – на 63,9 млрд тенге, а Северо-Казахстанская область – на 60,7 млрд тенге.
Источник: LS-финансовый журнал
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Комментарии ( 4 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 15:04
Не важно, какая область больше налоги платит. По сравнению с другими облами, инфраструктуры Мангистау на первом месте...
 
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kk13 (Посетители) Сегодня, 14:06
Слава Богу что офисы нефтянников не находятся на офшорах! А то наш бюджет должен будет благодарить и расхитителей
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tolk
  • бася
 Үшқала (Посетители) Сегодня, 13:55
Согласен!Нефтедобытчики и их подрядчики находятся в Астане,Алматы и в др.городах. например у Аджип (NCOC) офис в Атырау, хотя база поддержки в Баутино, ихний подрядчик NNC (бывший Косми) с 300 лишним рабочими работают в Баутино, а головной находится в Атырау. Таких примеров очень много
 
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  • ПетровичЪ.
  • Annyshka
  • tolk
  • бася
  • Грешник
  • kz1990
  • Vladimir_aktau
 chehan84 (Посетители) Сегодня, 13:17
Многие наши нефтедобытчики "числятся" в Астане и Алматы, поэтому налоги идут типа от них...
 
 

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