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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Пьяный водитель заехал в казанский аэропорт и прокатился по взлетной полосе

Просмотров:676 Опубликовано: Сегодня, 13:17
Пьяный водитель заехал в казанский аэропорт и прокатился по взлетной полосе
Youtube.com
Водитель ВАЗ-21-15, уходя от погони, доехал до аэропорта, влетел на парковку в зале ожидания, затем протаранил стеклянные двери и проехал сквозь зал и выехал через другой вход

Инцидент произошел 21 декабря приблизительно в 23.00. Водитель за рулем ВАЗ-2115, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД на ул. Ершова, доехал до аэропорта. На территории воздушной гавани он сначала заехал на парковку, после чего врезался в забор и выехал на взлетную полосу. Затем на скорости неизвестный въехал в терминал 1А аэропорта, и, проехав сквозь зал, выехал через другой вход.

На парковке он врезался в остановку и был задержан сотрудниками полиции.

Водителя задержали сотрудники правоохранительных органов, от прохождения медосвидетельствования он отказался.

- Сейчас он находится в дежурной части, в отношении задержанного будет принято процессуальное решение, — рассказала начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ПФО Светлана Яписова, передает Life.ru.

Предварительно, ущерб оценивается более чем в 6 миллионов рублей.

Источник: kazan.aif.ru
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Комментарии ( 2 )

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  • ДухLess
  • ПетровичЪ.
  • Хрюндель
 Швейк (Посетители) Сегодня, 13:46
Эх, форсаж на ТАЗе не установили, гады! А то хрен бы они меня после взлёта догнали crazy
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Швейк
  • бася
  • ПетровичЪ.
 ДухLess (Посетители) Сегодня, 13:23
...уходя от погони, доехал до аэропорта, влетел на парковку в зале ожидания, затем протаранил стеклянные двери и проехал сквозь зал и выехал через другой вход

Шумахер, чё... или мечтал в детстве быть ледчиком... а вдруг получится взлететь в аэропорту lol
Какой русский тормоз не любит быстрой езды?(с) boyan

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
 

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