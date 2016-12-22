Пьяный водитель заехал в казанский аэропорт и прокатился по взлетной полосе

Водитель ВАЗ-21-15, уходя от погони, доехал до аэропорта, влетел на парковку в зале ожидания, затем протаранил стеклянные двери и проехал сквозь зал и выехал через другой входИнцидент произошел 21 декабря приблизительно в 23.00. Водитель за рулем ВАЗ-2115, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД на ул. Ершова, доехал до аэропорта. На территории воздушной гавани он сначала заехал на парковку, после чего врезался в забор и выехал на взлетную полосу. Затем на скорости неизвестный въехал в терминал 1А аэропорта, и, проехав сквозь зал, выехал через другой вход.На парковке он врезался в остановку и был задержан сотрудниками полиции.Водителя задержали сотрудники правоохранительных органов, от прохождения медосвидетельствования он отказался.- Сейчас он находится в дежурной части, в отношении задержанного будет принято процессуальное решение, — рассказала начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ПФО Светлана Яписова, передает Life.ru.Предварительно, ущерб оценивается более чем в 6 миллионов рублей.