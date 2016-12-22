Штрафовать СМИ за «утки» предлагают в Казахстане

КАЗИНФОРМ - Президент Клуба главных редакторов Бибигуль Жексенбай предложила штрафовать СМИ за шутки подобные «интервью с Познером», передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Последнее событие, которое произошло с нашими коллегами из «ОРТ-Евразия». Я думаю, что надо отразить в законопроекте («О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам информации и коммуникаций) ответственность СМИ перед телезрителями, аудиторией. Почему дают заведомо ложную информацию - в форме шутки или нет. Это большой вопрос, потому что народ теряет доверие не только к СМИ, но власти. (...) Например, за заведомо ложную информацию, можно поставить штрафные санкции, чтобы люди чувствовали ответственность не только на словах», - заявила она, выступая сегодня на заседании общественного совета по вопросам развития сфер информации, информационных коммуникационных технологий и оказания государственных услуг.



«Это еще и недобросовестная конкуренция. Если один канал сегодня позволяет такое, то завтра и другие каналы тоже будут придумывать разные шутки, чтобы поднять рейтинги», - добавила она.



В свою очередь член общественного совета, заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Мурат Абенов отметил, что этот случай надо понимать, как некачественное оказание услуги средством массовой информации.



«Бывает, что СМИ случайно ошиблись, сослались на источник, который был неправ. А когда заведомо ложная информация - здесь два момента. Есть политический и экономический. Если государство кому-то дает госзаказ, то получается услуги были оказаны некачественно. Значит потребитель был обманут. Наверное, нужно предъявить какой-то иск о возврате средств, штрафные санкции, которые наказывают любого производителя услуг», - подчеркнул он.



В свою очередь, ответственный секретарь Министерства информации и коммуникаций Жанат Кожахметов заверил, что ведомство предпринимает все меры, чтобы максимально исключить такие случаи.



«К сожалению, существуют такие ошибки и промахи. Очень жаль. Мы понимаем, что медийное пространство на самом деле несовершенно. Хочу сказать, что министерством внимательно рассматриваются все моменты, которые есть на медийном рынке. Мы ведем ежедневную работу для того, чтобы их максимально исключить», - сказал Жанат Кожахметов.



Вице-министр информации и коммуникаций Алан Ажибаев сообщил, что в законопроекте определены принципы, которые необходимо соблюдать всем СМИ - объективность, достоверность, законность.



«Норма, о которой вы говорите, очень бурно обсуждалась на рабочей группе с участием представителей СМИ. В законопроект мы предложили включить принципы работы СМИ - объективность, достоверность, законность, чтобы был соблюден баланс, чтобы не было в одну сторону больше, в другую сторону меньше. Конечно же, соблюдение плюрализма мнений, недопущение цензуры», - сообщил Алан Ажибаев.



Напомним, 17 декабря в эфире Первого канала «Евразия» вышел эпизод программы якобы с участием казахстанской ведущей Аймиры Шаукентаевой и Владимиром Познером. В ней ведущая «впервые ответила на вопросы Познера». Видео вызвало волну общественного возмущения. Позже представители телеканала сообщили, что это видео было шуткой.