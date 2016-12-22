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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В школах Казахстана запретили собирать деньги на новогодние подарки

Просмотров:662 Опубликовано: Сегодня, 17:53
В школах Казахстана запретили собирать деньги на новогодние подарки
Фото tengrinews ©
Почему в некоторых областях не проводят школьные елки, рассказала вице-министр образования и науки Казахстана Эльмира Субханбердиева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Нигде никаким приказом празднования елок в школах не отменены. Единственное, в некоторых школах в нескольких областях были вопросы к директорам школ, когда родители возмущались тем, что новогодние программы были дорогими. Тогда директорами были приняты меры для того, чтобы школьная елка не проводилась. Были перенесены в городские, где есть школьные дворцы.

Но в любом случае к нам тоже звонки поступали, мы разбирались, строго-настрого, есть школьная елка - празднование Нового года, она должна быть. Единственное, сбор денег на подарки был запрещен. Такой вопрос имеет место. По поводу сбора денег позиция министерства очень жесткая", - заявила Эльмира Субханбердиева.

Напомним, в соцсетях стали появляться жалобы родителей из разных городов на отмену празднования Нового года в средних школах.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 8 )

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Крокодил (Посетители) Сегодня, 21:07
Цитата: ффф
Плевать все хотели на позицию министерства.

И правильно делают.
 
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ффф (Посетители) Сегодня, 20:58
Плевать все хотели на позицию министерства.

Рейтинг льгот не дает. Не старайтесь
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 19:27
Вот такой НГ современных школьников, экстремально сложно...
 
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  • Странник
  • fitter
 фраерок (Посетители) Сегодня, 19:01
когда родители возмущались тем, что новогодние программы были дорогими. Единственное, сбор денег на подарки был запрещен. Такой вопрос имеет место. По поводу сбора денег позиция министерства очень жесткая", - заявила Эльмира Субханбердиева.

С шестидесятого года живёт народ в Актау,бывшего Шевченко.За эти года сложились традиции,которые стали жизнью населения города.Это праздники,которые заканчивались шашлыками на скалах в 7-ом районе,кормление лебедей в студёную пору,купание на скалах в 4-ом районе (говорят даже вышка была).И вот появились городские феодалы,которые понаставили плакатов НЕЛЬЗЯ!Не купайся,не корми,не жарь,****. И вот теперь дошли до детей.Когда я ходил в детсад,родители(все!!!) всегда собирались перед НГ и сами решали,каким быть празднику в группе,а потом в классе.Собирали бабки,приглашали деда и снегурку,накрывали поляну,каждому птенцу по подарку ещё и классной хватало на презент (учителей уважали в те времена).Всё это делалось от чистого сердца и никаких инициативных,недовольных стукачей не существовало.Вот теперь и им заднюю выписали.Непонятно кто плохой,то ли родаки,то ли фарберы (учителя)...
 
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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 18:39
Эх, раньше елку в школах украшали за счет школ, елочные украшения оставались прежние, только елка была новая, живая, а новогодние сценария готовили учителя и дети старшеклассники, младшие разучивали песни, стишки. Ностальгия
 
-1
  • zhanslu66
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  • Куаныш Атшыбай
 Адай_362 (Посетители) Сегодня, 18:24
Дурыс жасаган екен
 
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Крокодил (Посетители) Сегодня, 18:24
Даже детские школьные новогодние елки умудрилось прокакать это министерство образования.
Все держится на родительских комитетах. Хоть и старается каждый директор обгадить все, но пока еще держатся.
 
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  • Адай_362
 Швейк (Посетители) Сегодня, 18:19
Правильно! Пусть сразу несут конфеты lol
 
 

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