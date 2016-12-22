В школах Казахстана запретили собирать деньги на новогодние подарки

Почему в некоторых областях не проводят школьные елки, рассказала вице-министр образования и науки Казахстана Эльмира Субханбердиева, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Нигде никаким приказом празднования елок в школах не отменены. Единственное, в некоторых школах в нескольких областях были вопросы к директорам школ, когда родители возмущались тем, что новогодние программы были дорогими. Тогда директорами были приняты меры для того, чтобы школьная елка не проводилась. Были перенесены в городские, где есть школьные дворцы.
Но в любом случае к нам тоже звонки поступали, мы разбирались, строго-настрого, есть школьная елка - празднование Нового года, она должна быть. Единственное, сбор денег на подарки был запрещен. Такой вопрос имеет место. По поводу сбора денег позиция министерства очень жесткая", - заявила Эльмира Субханбердиева.
Напомним, в соцсетях стали появляться жалобы родителей из разных городов на отмену празднования Нового года в средних школах.
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