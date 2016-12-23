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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Поселок-призрак" обнаружили в Карагандинской области

Просмотров:425 Опубликовано: Сегодня, 08:38
"Поселок-призрак" обнаружили в Карагандинской области
Фото с сайта 7palat.kz
В Карагандинской области обнаружен безымянный поселок без благ цивилизации. В село не ходят автобусы, не ездит скорая помощь, там нет магазинов и школы, сообщает КТК.

Как отмечается, жителям поселка приходится прописываться у родственников в городе, чтобы отдать детей в школу. Каждый день дети идут до школы пять километров по трассе. А скорую помощь, по данным телеканала, некоторые жители ждут часами, а то и днями.

Известно, что в поселке проживает около двухсот жителей. Сообщается, что одна половина его жителей относится к Караганде, до нее всего пять километров, другая - к Бухар-Жыраускому району, до него расстояние в десятки раз больше. Лишь полтора километра дороги от безымянного населенного пункта по документам принадлежит Бухар-Жыраускому району, остальные почти четыре километра до города - бесхозные.

По данным КТК, на 50 домов здесь нет ни аптеки, ни магазина. А в сильные бураны люди якобы по несколько суток сидели без хлеба. Тем временем местные власти обещают привести все в порядок. "Мы сделаем перепись населения. Сделаем полностью учет людей, домов. Кто, где, что зарегистрирован. Потом, есть люди, у которых вообще нет документов ни на дом, вообще ни на что. Как подписи, все это мы соберем, мы передаем в областной маслихат Карагандинской области. И на этом решится", - прокомментировала телеканалу аким Туздинского сельского округа Карагандинской области Сауле Бекжанова. Источник: КТК
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • ДухLess
  • amina ami
 Tima1104 (Посетители) Сегодня, 09:53
Не поверю, что Аким не знает про эти населенные пункты. Что он за Аким тогда, если не знает, что творится у него в области.
 
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  • ПетровичЪ.
 ДухLess (Посетители) Сегодня, 09:03
на 50 домов здесь нет ни аптеки, ни магазина. А в сильные бураны люди якобы по несколько суток сидели без хлеба

Жители - экстремалы! На грани человеческих возможностей и воображения... hypnosis

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
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  • ДухLess
  • Mestnyi
  • ПетровичЪ.
 Швейк (Посетители) Сегодня, 08:53
Так оно и начинается. Сначала посёлок 404, а потом глядишь - и вся страна...
 
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  • Швейк
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  • ПетровичЪ.
 keyzet (Посетители) Сегодня, 08:43
нас под 17 миллионов, как такое допускают?
 
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 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 08:42
Слышал про Российские позабытые деревеньки, а мы то не далеко от неё ушли и если поковырять и покапаться,то только у нас тут с сотню аулов можно найти которых и на карте то нет.
 
 

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