Руководство "Казахавтодор" и госаудиторы раскаиваются в содеянном - Антикоррупционная служба

Ранее задержанные должностные лица Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета и РГП "Казахавтодор" признали вину и раскаиваются в содеянном, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбюро по противодействию коррупции.



С санкции районного суда №2 Алматинского района Астаны в отношении государственного аудитора Счетного комитета Жангирбаевой А., генерального директора РГП "Казахавтодор" Мукашева С., его заместителя Шамишева Е., руководителя отдела Ажигулова К. избрана мера пресечения "арест".



В связи с наличием на иждивении малолетних детей, инвалидов и достижением пенсионного возраста в отношении госаудитора Копобаевой Б., главного бухгалтера РГП "Казахавтодор" Кургановой Ш. руководителя отдела Елемесова Б. избран домашний арест.



В ходе следственных мероприятий Копобаева Б., Мукашев С., Ажигулов К., Шамишев Е., Курганова Ш. и Елемесов Б. полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном.



Кроме того, вовлеченные в коррупционную схему руководители территориальных подразделений РГП "Казахавтодор" признали свое участие в сборе денег для передачи взятки государственным аудиторам Счетного комитета в сумме 16 миллионов тенге. В отношении их избрана мера пресечения "залог".



Напомним, 20 декабря стало известно о задержании госаудиторов Счетного комитета и руководства "Казахавтодор".