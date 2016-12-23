Руководство "Казахавтодор" и госаудиторы раскаиваются в содеянном - Антикоррупционная служба

Ранее задержанные должностные лица Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета и РГП "Казахавтодор" признали вину и раскаиваются в содеянном, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбюро по противодействию коррупции.
С санкции районного суда №2 Алматинского района Астаны в отношении государственного аудитора Счетного комитета Жангирбаевой А., генерального директора РГП "Казахавтодор" Мукашева С., его заместителя Шамишева Е., руководителя отдела Ажигулова К. избрана мера пресечения "арест".
В связи с наличием на иждивении малолетних детей, инвалидов и достижением пенсионного возраста в отношении госаудитора Копобаевой Б., главного бухгалтера РГП "Казахавтодор" Кургановой Ш. руководителя отдела Елемесова Б. избран домашний арест.
В ходе следственных мероприятий Копобаева Б., Мукашев С., Ажигулов К., Шамишев Е., Курганова Ш. и Елемесов Б. полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном.
Кроме того, вовлеченные в коррупционную схему руководители территориальных подразделений РГП "Казахавтодор" признали свое участие в сборе денег для передачи взятки государственным аудиторам Счетного комитета в сумме 16 миллионов тенге. В отношении их избрана мера пресечения "залог".
Напомним, 20 декабря стало известно о задержании госаудиторов Счетного комитета и руководства "Казахавтодор".
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