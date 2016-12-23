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Руководство "Казахавтодор" и госаудиторы раскаиваются в содеянном - Антикоррупционная служба

Просмотров:293 Опубликовано: Сегодня, 09:43
Руководство "Казахавтодор" и госаудиторы раскаиваются в содеянном - Антикоррупционная служба
Кадр из видео
Ранее задержанные должностные лица Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета и РГП "Казахавтодор" признали вину и раскаиваются в содеянном, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбюро по противодействию коррупции.

С санкции районного суда №2 Алматинского района Астаны в отношении государственного аудитора Счетного комитета Жангирбаевой А., генерального директора РГП "Казахавтодор" Мукашева С., его заместителя Шамишева Е., руководителя отдела Ажигулова К. избрана мера пресечения "арест".

В связи с наличием на иждивении малолетних детей, инвалидов и достижением пенсионного возраста в отношении госаудитора Копобаевой Б., главного бухгалтера РГП "Казахавтодор" Кургановой Ш. руководителя отдела Елемесова Б. избран домашний арест.

В ходе следственных мероприятий Копобаева Б., Мукашев С., Ажигулов К., Шамишев Е., Курганова Ш. и Елемесов Б. полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Кроме того, вовлеченные в коррупционную схему руководители территориальных подразделений РГП "Казахавтодор" признали свое участие в сборе денег для передачи взятки государственным аудиторам Счетного комитета в сумме 16 миллионов тенге. В отношении их избрана мера пресечения "залог".

Напомним, 20 декабря стало известно о задержании госаудиторов Счетного комитета и руководства "Казахавтодор".
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • elek
  • ПетровичЪ.
 Шплинт (Посетители) Сегодня, 11:19
Полная конфискация и 20 лет лагерей- справедливое наказание для раскаявшихся. И уворованное лавэ из-за бугра вытащить необходимо.

По весне ливни ринутся в бой,
С ними я возвращаюсь домой..
 
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  • ПетровичЪ.
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  • elek
  • alixah
  • бася
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 10:03
Цитата: ПетровичЪ.
признали вину и раскаиваются в содеянном

Ага, пусть в углу 20 минут постоят и идут гулять....
rofl
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • ДухLess
  • Mestnyi
  • Шплинт
  • elek
  • alixah
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 09:49
признали вину и раскаиваются в содеянном,
Предлагают понять и простить? question podmig
 
 

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