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Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске выросло до 74 человек

Просмотров:223 Опубликовано: Сегодня, 10:03
Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске выросло до 74 человек
© РИА Новости
ИРКУТСК, 22 дек – РИА Новости. Число погибших от отравления поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" в Иркутске увеличилось до 74, всего от контрафакта пострадали 122 человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

"Одного из пострадавших с признаками отравления метиловым спиртом доставили сегодня ночью в больницу города Братска, его состояние тяжелое. Всего на утро 23 декабря от отравлений контрафактом скончались 74 человека, пострадавших 122. В стационарах находится 31 человек", — говорится в сообщении.

Ранее в МВД рассказали, что за четыре дня в Иркутске было изъято более 22 тысяч литров алкоголя, который продавался с нарушениями законодательства. По словам официального представительства ведомства Ирины Волк, десять тысяч бутылок "Боярышника" полицейские нашли в подвале одного из коттеджей.

Массовое отравление произошло в Иркутске на выходных. Сейчас в городе действует режим ЧС.

В рамках расследования уголовного дела задержаны 12 человек — это индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу.
Источник: РИА Новости
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Комментарии ( 3 )

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  • Шплинт
 Маривана (Посетители) Сегодня, 12:10
ПетровичЪ.,

Вчера решил себя побаловать нашим казахстанским, взял 0,2, т.к. много мне не надо, так вот когда с него слезла крышка целиком не провернувшись и даже не отделившись от остальной части жестянки, забздел и пошел на кухню поджигать, проверять каким цветом горит. Страшно как-то и одновременно глупо так умереть (((

Цитата: Швейк
на самогон


давно подумываю прикупить заводской аппаратbravo, но в силу того, что я больше по зеленке и чаще по пиву, думаю, что он мне не очень нужен.

legalize it...
 
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  • Маривана
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 11:22
ПетровичЪ.,
Нужно переходить на свой крафтовый продукт - на самогон. Целее будем dada
 
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  • Mestnyi
  • Швейк
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 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 10:15
Я уже высказывал своё предположение о теракте и оно где то подтверждается,в новостях сказали,что травятся уже и дорогой водкой люди на корпоративах,двух рюмок или одной хватает для смертельного отравления. Яд обычный подмешан в спирт и боярышник уже не в тренде,бояться придётся водки и вискаря с коньяком.
 
 

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