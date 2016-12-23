Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске выросло до 74 человек

ИРКУТСК, 22 дек – РИА Новости. Число погибших от отравления поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" в Иркутске увеличилось до 74, всего от контрафакта пострадали 122 человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
"Одного из пострадавших с признаками отравления метиловым спиртом доставили сегодня ночью в больницу города Братска, его состояние тяжелое. Всего на утро 23 декабря от отравлений контрафактом скончались 74 человека, пострадавших 122. В стационарах находится 31 человек", — говорится в сообщении.
Ранее в МВД рассказали, что за четыре дня в Иркутске было изъято более 22 тысяч литров алкоголя, который продавался с нарушениями законодательства. По словам официального представительства ведомства Ирины Волк, десять тысяч бутылок "Боярышника" полицейские нашли в подвале одного из коттеджей.
Массовое отравление произошло в Иркутске на выходных. Сейчас в городе действует режим ЧС.
В рамках расследования уголовного дела задержаны 12 человек — это индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу.
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