В ЕНПФ проводятся проверки - Нацбанк РК

В Нацбанке РК подвердили проверку деятельности АО "Единый накопительный пенсионный фонд", сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора. Проверка проводится с 21 декабря.



"Проверка проводится по операциям, осуществленным акционерным обществом ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов. Собственные активы АО "ЕНПФ" формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. Управление собственными активами осуществляется АО "ЕНПФ" самостоятельно", - сообщили в Нацбанке.



"Пенсионные накопления граждан отделены от баланса АО "ЕНПФ" и учитываются раздельно. Инвестирование пенсионных накоплений осуществляется Национальным Банком исключительно по направлениям, одобренным Советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан на 2016 год. При этом в 2016 году не предусматривается инвестирование пенсионных активов в финансовые инструменты частных компаний реального сектора экономики", - говорится в сообщении регулятора.



При этом отмечается, что финансовый регулятор не вправе комментировать действия правоохранительных органов. "Правовая оценка ситуации будет дана по окончании проверки и после вынесения соответствующих процессуальных решений", - сообщает Нацбанк.



Также подчеркивается, что по итогам 11 месяцев 2016 года доходность пенсионных активов составила 8,15 процента при уровне инфляции в этот период в размере 7,5 процента, что обеспечивает полную защиту пенсионных накоплений от инфляции. Детальная информация о структуре портфеля, инвестиционной деятельности и доходности ежемесячно публикуется на сайте АО "ЕНПФ" (www.enpf.kz).