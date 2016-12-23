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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В ЕНПФ проводятся проверки - Нацбанк РК

Просмотров:259 Опубликовано: Сегодня, 10:26
В ЕНПФ проводятся проверки - Нацбанк РК
Фото © Турар Казангапов
В Нацбанке РК подвердили проверку деятельности АО "Единый накопительный пенсионный фонд", сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора. Проверка проводится с 21 декабря.

"Проверка проводится по операциям, осуществленным акционерным обществом ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов. Собственные активы АО "ЕНПФ" формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. Управление собственными активами осуществляется АО "ЕНПФ" самостоятельно", - сообщили в Нацбанке.

"Пенсионные накопления граждан отделены от баланса АО "ЕНПФ" и учитываются раздельно. Инвестирование пенсионных накоплений осуществляется Национальным Банком исключительно по направлениям, одобренным Советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан на 2016 год. При этом в 2016 году не предусматривается инвестирование пенсионных активов в финансовые инструменты частных компаний реального сектора экономики", - говорится в сообщении регулятора.

При этом отмечается, что финансовый регулятор не вправе комментировать действия правоохранительных органов. "Правовая оценка ситуации будет дана по окончании проверки и после вынесения соответствующих процессуальных решений", - сообщает Нацбанк.

Также подчеркивается, что по итогам 11 месяцев 2016 года доходность пенсионных активов составила 8,15 процента при уровне инфляции в этот период в размере 7,5 процента, что обеспечивает полную защиту пенсионных накоплений от инфляции. Детальная информация о структуре портфеля, инвестиционной деятельности и доходности ежемесячно публикуется на сайте АО "ЕНПФ" (www.enpf.kz).
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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бася (Посетители) Сегодня, 12:42
навар решили подсчитать поточнее ,который остался от девальвации накоплений?
 
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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 11:38
Эх, ненасытные наши чинуши, плакали наши пенсионные накопления. Увеличивая пенсионный возраст, думаете они о государстве думали, ведь просто не хотят сами уходить от своих теплых насиженных кресел, после выпровождения не смогут воровать, а жить по другому не могут
 
 

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