Кортеж или пожарный расчет: полицейские Шымкента показали правильный выбор

В Шымкенте сняли социальный ролик о том, как надо уступать дорогу машинам со спецсигналами. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Полицейские показали, как надо поступать, когда на перекрестке встречаются кортеж важных персон и пожарный расчет. Действие в минутном видео разворачивается на центральных улицах Шымкента. Во время встречи кортежа и пожарной машины на одном из перекрестков инспектор, не задумываясь, останавливает кортеж. В местной полиции Шымкента рассказали, что перед законом все равны и делать правильный выбор в таких ситуациях должны как и полицейские, так и жители Шымкента.
"За последние два месяца были наказаны около 40 водителей за то, что не пропустили машины со спецсигналами. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 5 МРП. Но не это главное. Главное, что человек должен понимать, что уступая дорогу пожарным расчетам, скорым, машинам аварийных служб, он может спасти чью-то жизнь, может быть, даже не одну", - сказал начальник местной полиции Шымкента Данияр Мейрхан.
В Шымкенте уже несколько месяцев пытаются приучить автовладельцев уступать дорогу машинам со спецсигналами. Проводились специальные рейды, когда в скорых или в пожарных машинах находились сотрудники полиции, чтобы наказывать нерадивых водителей сразу, не отходя далеко от места нарушения. Только за час таких рейдов выписывают несколько административных штрафов.
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