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Кортеж или пожарный расчет: полицейские Шымкента показали правильный выбор

Просмотров:235 Опубликовано: Сегодня, 11:42
Кортеж или пожарный расчет: полицейские Шымкента показали правильный выбор
Фото Турар Казангапов©
В Шымкенте сняли социальный ролик о том, как надо уступать дорогу машинам со спецсигналами. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Полицейские показали, как надо поступать, когда на перекрестке встречаются кортеж важных персон и пожарный расчет. Действие в минутном видео разворачивается на центральных улицах Шымкента. Во время встречи кортежа и пожарной машины на одном из перекрестков инспектор, не задумываясь, останавливает кортеж. В местной полиции Шымкента рассказали, что перед законом все равны и делать правильный выбор в таких ситуациях должны как и полицейские, так и жители Шымкента.

"За последние два месяца были наказаны около 40 водителей за то, что не пропустили машины со спецсигналами. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 5 МРП. Но не это главное. Главное, что человек должен понимать, что уступая дорогу пожарным расчетам, скорым, машинам аварийных служб, он может спасти чью-то жизнь, может быть, даже не одну", - сказал начальник местной полиции Шымкента Данияр Мейрхан.

В Шымкенте уже несколько месяцев пытаются приучить автовладельцев уступать дорогу машинам со спецсигналами. Проводились специальные рейды, когда в скорых или в пожарных машинах находились сотрудники полиции, чтобы наказывать нерадивых водителей сразу, не отходя далеко от места нарушения. Только за час таких рейдов выписывают несколько административных штрафов.

Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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Playhrun (Посетители) Сегодня, 12:49
А елки палки, все понятно сразу стало как заметил что ролик социальный.
 
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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 12:38
Перед законом все равны в реальной жизни есть кто равнее
 
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ффф (Посетители) Сегодня, 12:18
Смотрю, мнение моё совпадает с отписавшимися: трудно представить такое в реальности.

Рейтинг льгот не дает. Не старайтесь
 
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tim77712 (Посетители) Сегодня, 12:13
шаман,
В реальности это будет так перекрестки перекрывают минут за 15 до проезда кортежа соответственно в образовавшейся пробке машины экстренных служб пробиться к перекрестку не смогут если только не по встречке и то эту машину могут принять за захваченную террористами и примут меры для ее блокирования!
 
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  • elek
 HSE (Посетители) Сегодня, 12:13
шаман,
Это только в таких социальных роликах всё так красиво и все законопослушные, а в реальности тот гаишник получил бы звездюлей от начальства(если не уволят), за остановку кортежа с важными персонами.
Welcome to Kazakhstan!!

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шаман (Посетители) Сегодня, 11:53
это показательно, а как будет все в реальности...

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 

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