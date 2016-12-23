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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Почему тенге укрепляется, несмотря на слабеющую нефть

Просмотров:262 Опубликовано: Сегодня, 13:27
Почему тенге укрепляется, несмотря на слабеющую нефть
Фото с сайта Tengrinews.kz
Тенге продолжает укрепляться, и 23 декабря валюта достигла рекордных значений с мая 2016 года. Вместе с тем это происходит на фоне снижения цен на "черное золото", что обусловлено неожиданным ростом запасов сырой нефти в США. Корреспондент Tengrinews.kz обратился к экспертам, чтобы выяснить, что влияет на укрепление национальной валюты Казахстана.

По состоянию на 10.30 по времени Астаны нефть марки Brent торговалась на уровне 54,89 доллара за баррель. Курс тенге по итогам утренних торгов на KASE составил 328,18 тенге за доллар. Такого сильного укрепления не было даже при цене Brent в 56 долларов за баррель.

Аналитик инвестиционного холдинга "Финам" Богдан Зварич считает, что на укрепление тенге все-таки влияют новости и ожидания с нефтяного рынка. Другой значимый фактор - российская валюта.

"Цены на нефть стабилизировались. Когда рынок первый раз вышел в район 57 долларов по нефти марки Brent, многие опасались, что рост будет неустойчивым и возможна существенная коррекция. Однако рынку удается удерживать планку вблизи годовых максимумов. Кроме того, есть ожидания дальнейшего роста цен на нефть", - сказал Зварич, добавив, что Brent может подняться в район 60 долларов за баррель.

"Это будет способствовать дальнейшему укреплению тенге, и рынок играет на опережение", - предполагает эксперт.

Касательно взаимосвязи нынешнего курса тенге с рублем аналитик инвестиционного холдинга "Финам" пояснил, что ранее были опасения относительно возможности ослабления рубля на фоне внутренних факторов и необходимости наполнения бюджета, но они не реализовались. Так что позитивная динамика, которую демонстрирует российская валюта, влияет на тенге.

Доктор делового администрирования Ерлан Ибрагим полностью разделяет точку зрения Зварича по поводу взаимосвязи укрепления тенге и российского рубля, но ставит этот фактор на первое место.

"Последние несколько месяцев тенге устойчиво движется в фарватере рубля, но с небольшим трендом на ослабление. Рубль с 20 декабря укрепился на один рубль. С 61,9 до сегодняшних 60,9 рублей за один доллар. В свою очередь кросс-курс тенге к рублю изменился с примерно 5,3 до примерно 5,4", - прокомментировал Ибрагим.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Ну Ну
 Шплинт (Посетители) Сегодня, 14:37
Ну Ну,
Я давно понял, что цена на нефть никак не привязана к убийству тенге. Имеет значение лишь желание верхов нажиться на неблагополучии населения. Нас вынуждают скупать баксы, хотя мы даже и не знаем, кто продает и скупает по 70 млн баксов на KASE ежедневно.

По весне ливни ринутся в бой,
С ними я возвращаюсь домой..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ДухLess
  • .....
  • Шплинт
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 14:16
Удивительно, цена нефти падает, а тенге укрепился
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • .....
  • ДухLess
 Шплинт (Посетители) Сегодня, 14:08
Поглядим, что будет в январе. Пожалуй, нам не угнаться за рублем. Слишком мало делов, но слишком много распилов. Уничтожение страны продолжается..

По весне ливни ринутся в бой,
С ними я возвращаюсь домой..
 
 

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