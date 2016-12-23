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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Кто и когда в Казахстане получит обязательную медстраховку

Просмотров:152 Опубликовано: Сегодня, 14:36
Кто и когда в Казахстане получит обязательную медстраховку
Фото из открытых источников
С введением обязательного медицинского страхования каждый житель республики, независимо от того, работает он или нет, будет получать весь объём медицинской помощи, сообщили в секретариате заместителя премьер-министра РК Имангали Тасмагамбетова.

"Выплаты из фонда за оказание медицинской помощи в системе ОСМС начнут производиться с 1 января 2018 года. Таким образом, право граждан РК и оралманов на медицинскую помощь в системе ОСМС наступит с 1 января 2018 года", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что за экономически неактивное население осуществлять взносы будет государство, за наёмных работников – работодатели. Работники и самозанятые граждане, зарегистрированные в налоговых органах, будут производить отчисления самостоятельно.

Ранее в Министерстве здравоохранения и социального развития РК сообщили, что опубликованная в СМИ информация об отчислениях в Фонд социального медицинского страхования с 1 января 2017 года не соответствует действительности.

22 декабря Назарбаев подписал поправки, предусматривающие изменение сроков введения обязательного медицинского страхования. Срок уплаты взносов работодателями переносится с 1 января 2017 года на 1 июля 2017 года, отчисления государства – с 1 июля 2017 года на 1 января 2018 года.

В соответствии с Законом РК "Об обязательном социальном медицинском страховании", подписанным главой государства 16 ноября 2015 года, наёмные работники начнут уплату взносов в ФСМС с 1 января 2019 года.
Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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бася (Посетители) Сегодня, 14:42
а мне интересна сама сумма предельная страховки- от врачебных ошибок и кто будет оплачивать-государство или на дохторов-медучреждения возложат?..сможет ли пациент после врачебной ошибки позволить себе исправить её в медучреждении по выбору? или будут просто отмазки-типа на лекарства получи и..
 
 

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