Кто и когда в Казахстане получит обязательную медстраховку

С введением обязательного медицинского страхования каждый житель республики, независимо от того, работает он или нет, будет получать весь объём медицинской помощи, сообщили в секретариате заместителя премьер-министра РК Имангали Тасмагамбетова.
"Выплаты из фонда за оказание медицинской помощи в системе ОСМС начнут производиться с 1 января 2018 года. Таким образом, право граждан РК и оралманов на медицинскую помощь в системе ОСМС наступит с 1 января 2018 года", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что за экономически неактивное население осуществлять взносы будет государство, за наёмных работников – работодатели. Работники и самозанятые граждане, зарегистрированные в налоговых органах, будут производить отчисления самостоятельно.
Ранее в Министерстве здравоохранения и социального развития РК сообщили, что опубликованная в СМИ информация об отчислениях в Фонд социального медицинского страхования с 1 января 2017 года не соответствует действительности.
22 декабря Назарбаев подписал поправки, предусматривающие изменение сроков введения обязательного медицинского страхования. Срок уплаты взносов работодателями переносится с 1 января 2017 года на 1 июля 2017 года, отчисления государства – с 1 июля 2017 года на 1 января 2018 года.
В соответствии с Законом РК "Об обязательном социальном медицинском страховании", подписанным главой государства 16 ноября 2015 года, наёмные работники начнут уплату взносов в ФСМС с 1 января 2019 года.
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