Казахстанские кинотеатры не могут себе позволить показывать умное кино. Об этом рассказал генеральный директор компании "Меломан" Вадим Галенко.



"Не всё зарубежное кино доступно казахстанским зрителям. В общем-то, что мы показываем? Мы показываем мировые блокбастеры, фильмы, которые имеют бокс-офисы в Казахстане от 500 тысяч долларов. Очень много европейского кино мы не можем показать просто потому, что эти фильмы созданы для подготовленного зрителя. Это не просто кино как развлечение. Это кино, которое несёт в себе некоторую составляющую интеллектуальную. Такое кино у нас избранные кинотеатры могут себе позволить показывать", – сообщил Галенко в ходе круглого стола в Астане, где обсуждался проект закона о кинематографии.



Он также выразил сомнение относительно возможности применения к таким фильмам обязательной нормы, подразумевающей либо дубляж, либо субтитры, либо закадровый перевод.



"Если у нас к этим фильмам будет такая же норма обязательная, к сожалению, даже самая доступная составляющая такая, как субтитрование, стоимость которого от 500 до 900 тысяч тенге. При том, что европейское кино собирает два миллиона тенге. И это максимальный бокс-офис. Мы, просто как прокатчики, не сможем эти фильмы завозить на территорию, нам не дадут прокатных удостоверений", – отметил он.



Говоря об интеллектуальном кино, он имел в виду не только европейское, но и фильмы Китая и Кореи.



Вместе с тем, выступающий отметил, что основной доход его бизнесу приносит именно зарубежное кино.



"Нам очень важно всем понимать, что на сегодняшний момент вся индустрия, в которой мы работаем, она существует за счёт зарубежного кино. Мы делаем дубляж вместе со студией "Дисней", потому что "Дисней" зарабатывает какие-то деньги здесь в Казахстане. А для больших студий важен только коммерческий результат. Дубляж фильма осуществляется за счет денег спонсоров, студия даёт лишь технологию, но это тоже большая польза для нас. Потому что приезжают сотрудники отдела дубляжа, по несколько недель или месяцев сидят в Казахстане, обучают наших актеров", – сказал генеральный директор компании "Меломан".



При этом Галенко считает, что очень важно не перекрыть возможности для зарубежного кино, потому что благодаря ему существуют коммерческие структуры – торговые центры, кинотеатры, и есть возможность развивать дальше бизнес.