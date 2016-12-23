Фигуранты дела Тохтара Тулешова попали под амнистию

Апелляционной инстанцией Военного суда рассмотрено уголовное дело в отношении Тохтара Тулешова и других фигурнатов дела, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Военного суда республики.



"Дело поступило в апелляционную инстанцию по жалобам осужденных Бахтыбаева И.Ж., Колтакова С.В., Жумина Б.С. и Пернебаева К.К., защитников осужденных - адвокатов Жакуповой М.А. в интересах осужденного Тулешова Т.Д., Хамидулина С.С. в интересах осужденного Бахтыбаева И.Ж., Спиридонова И.В. в интересах Доскалиева Х.Е., Аблабекова А.А. в интересах осужденного Пернебаева К.К", - отмечает пресс-служба военного суда.



Постановлением апелляционной судебной коллегии приговор специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам в отношении осужденных Жумина Б.С., Пернебаева К.К. и Искакова К. А. - изменен, в связи с применением акта амнистии.



"Осужденным Жумину Б.С. и Пернебаеву К.К., на основании статьи 4 пункта 2 Закона РК от 13.12.16 года. "Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан", наказание сокращено на одну четвертую неотбытую часть срока. Осужденный Искаков К.А., на основании статьи 2 пункта 3 п.п.2 Закона РК от 13.12.16 года "Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан", освобожден от отбытия наказания. В остальной части приговор суда оставлен без изменения", - отмечается на сайте Военного суда.



Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу адвоката Тохтара Тулешова. Приговор в отношении осужденного бизнесмена оставлен в силе.



Напомним, что приговором специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам от 7 ноября 2016 года 24 подсудимых были признаны виновными по инкриминируемым им деяниям и осуждены к различным мерам наказания.



Известный бизнесмен Тохтар Тулешов обвинялся по ряду преступлений. Среди них - создание и руководство организованной преступной группой, истязание, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, похищение, разбой, убийство, пропаганда и публикация призывов к захвату власти. По версии следствия, Тулешов обвинялся в попытке насильственного изменения конституционного строя Казахстана, создании и руководстве экстремистской группы, кроме того, в создании транснационального сообщества, участии в нем, финансировании деятельности преступной группы, а равно хранении, распределении имущества, разработке каналов финансирования и бандитизма.



В уголовном деле фигурировал и сын Тохтара Тулешова - Тулеген. Ему были предъявлены обвинения по статье "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта. Также он обвинялся в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Тулегена Тулешова признали виновным и осудили на пять лет условно. Приговор суда он не оспаривал.



В деле, которое было засекречено, фигурировали госчиновники и бывшие высокопоставленные руководители.