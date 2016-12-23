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Фигуранты дела Тохтара Тулешова попали под амнистию

Просмотров:292 Опубликовано: Сегодня, 16:05
Фигуранты дела Тохтара Тулешова попали под амнистию
Фото с сайта Tengrinews.kz
Апелляционной инстанцией Военного суда рассмотрено уголовное дело в отношении Тохтара Тулешова и других фигурнатов дела, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Военного суда республики.

"Дело поступило в апелляционную инстанцию по жалобам осужденных Бахтыбаева И.Ж., Колтакова С.В., Жумина Б.С. и Пернебаева К.К., защитников осужденных - адвокатов Жакуповой М.А. в интересах осужденного Тулешова Т.Д., Хамидулина С.С. в интересах осужденного Бахтыбаева И.Ж., Спиридонова И.В. в интересах Доскалиева Х.Е., Аблабекова А.А. в интересах осужденного Пернебаева К.К", - отмечает пресс-служба военного суда.

Постановлением апелляционной судебной коллегии приговор специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам в отношении осужденных Жумина Б.С., Пернебаева К.К. и Искакова К. А. - изменен, в связи с применением акта амнистии.

"Осужденным Жумину Б.С. и Пернебаеву К.К., на основании статьи 4 пункта 2 Закона РК от 13.12.16 года. "Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан", наказание сокращено на одну четвертую неотбытую часть срока. Осужденный Искаков К.А., на основании статьи 2 пункта 3 п.п.2 Закона РК от 13.12.16 года "Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан", освобожден от отбытия наказания. В остальной части приговор суда оставлен без изменения", - отмечается на сайте Военного суда.

Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу адвоката Тохтара Тулешова. Приговор в отношении осужденного бизнесмена оставлен в силе.

Напомним, что приговором специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам от 7 ноября 2016 года 24 подсудимых были признаны виновными по инкриминируемым им деяниям и осуждены к различным мерам наказания.

Известный бизнесмен Тохтар Тулешов обвинялся по ряду преступлений. Среди них - создание и руководство организованной преступной группой, истязание, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, похищение, разбой, убийство, пропаганда и публикация призывов к захвату власти. По версии следствия, Тулешов обвинялся в попытке насильственного изменения конституционного строя Казахстана, создании и руководстве экстремистской группы, кроме того, в создании транснационального сообщества, участии в нем, финансировании деятельности преступной группы, а равно хранении, распределении имущества, разработке каналов финансирования и бандитизма.

В уголовном деле фигурировал и сын Тохтара Тулешова - Тулеген. Ему были предъявлены обвинения по статье "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта. Также он обвинялся в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Тулегена Тулешова признали виновным и осудили на пять лет условно. Приговор суда он не оспаривал.

В деле, которое было засекречено, фигурировали госчиновники и бывшие высокопоставленные руководители.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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BAI (Посетители) Сегодня, 16:44
В уголовном деле фигурировал и сын Тохтара Тулешова - Тулеген. Ему были предъявлены обвинения по статье "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта. Также он обвинялся в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Тулегена Тулешова признали виновным и осудили на пять лет условно. Приговор суда он не оспаривал.
hypnosis ухты ниче се сынок отделался условкой -мдааа уж, тогда наверное слухи о том, что толешев признал весь этот бред о захвате власти только ради того чтоб спасти детей - кажутся правдивыми...

to be or not to be
 
 

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