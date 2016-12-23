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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

С нового года в Казахстане подорожает автогаз

Просмотров:1214 Опубликовано: Вчера, 17:32
С нового года в Казахстане подорожает автогаз
Фото: www.kapital.kz
1 января изменится предельная оптовая цена на голубое топливо. А в перспективе госрегулирование цен могут вообще отменить.

Согласно приказу от 12 декабря 2016 года № 527 Министерства энергетики РК, предельная оптовая цена сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке республики с 1 января по 31 марта 2017 года составит 28 000 тенге за тонну (или 14.84 тенге за литр) без учёта НДС. Ранее предельная цена оптовой реализации была установлена в размере 23 106.45 тенге за тонну без налога (12.25 тенге за литр). Таким образом, оптовая цена сжиженного газа с нового года возрастёт почти на 22 %. В данное время в розницу сжиженный газ на некоторых заправках продаётся дороже 70 тенге.

Как рассказали корреспонденту kolesa.kz в министерстве, изменение цены — вынужденная мера. По словам чиновников, таким образом государство заботится, во-первых, о производителях, а во-вторых, о конечных потребителях. В Минэнерго рассчитывают, что повышение цен позволит уменьшить количество посредников на пути от заводов к газозаправочным станциям и снизит поток казахстанского сжиженного газа в ближайшее зарубежье, где этот вид топлива реализуется значительно дороже.

Не исключено, что ценники на газовых заправках тоже изменятся. Возможно, на 10–20 %, но лучше переплачивать лишние 5 тенге, чем сидеть вообще без газа. Все мы помним ситуацию минувшего лета, когда казахстанский газ массово вывозился за границу, а наши потребители сутками простаивали в очередях на заправках. Мы надеемся, что повышение цены позволит всего этого избежать, пояснили в министерстве.

Представители ведомства также рассказали, что в перспективе Казахстан может вообще отказаться от госрегулирования оптовых цен на сжиженный газ, как это уже произошло с бензином и дизельным топливом. В январе Минэнерго начнёт готовить пакет предложений по этому поводу, и если идею одобрит правительство, цены на газ также отпустят в свободное плавание.
Источник: Колеса
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Комментарии ( 10 )

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  • Странник
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 00:31
Уважаемое Государство, отпустите пенсии и пособия в свободное плавание может хоть пособия повысятся как все остальное повысилось ! boyan
 
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  • Странник
  • kz1990
 dolph02071075 (Посетители) Вчера, 22:58
Не понял, только что по телевизору сказали, что жить стало лучше, жить стало веселей. А тут на тебе, опять повышение.
 
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  • Странник
  • Юрий Спассков
  • Додкин
  • kz1990
 kolek (Посетители) Вчера, 20:34
По словам чиновников, таким образом государство заботится, во-первых, о производителях, а во-вторых, о конечных потребителях.
Хорошая забота,аж свалить хочется туда где так не заботятся.
 
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  • Странник
  • .....
  • Pankration and MMA
  • kz1990
 Ingul (Посетители) Вчера, 19:55
Вот тебе бабушка и Юрьев день. С наступающим Новым годом! То ли еще будет...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Странник
  • tolk
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  • nadiuna
  • kz1990
 ..... (Посетители) Вчера, 19:28
Как рассказали в министерстве, изменение цены — вынужденная мера. По словам чиновников, таким образом государство заботится...... о конечных потребителях.
***, мне одному кажется, что над нами уже нагло ржет правительство, причем ржет откровеннно закатываясь ?!
Все мы помним ситуацию минувшего лета, когда казахстанский газ массово вывозился за границу, а наши потребители сутками простаивали в очередях на заправках. Мы надеемся, что повышение цены позволит всего этого избежать, пояснили в министерстве.
***********, а вы уже забыли, что тогда цены по этой причине вы УЖЕ повысили с 27 до 35 тенге ?!
 
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  • nadiuna
  • kz1990
 Крокодил (Посетители) Вчера, 19:10
таким образом государство заботится... о конечных потребителях.

Самая страшное это когда наше государство начинает о нас заботиться
 
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  • kostya_aktau
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 mer (Посетители) Вчера, 18:15
Без слов,жульё!!!
 
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  • kz1990
 Додкин (Посетители) Вчера, 18:13
В Минэнерго рассчитывают, что повышение цен позволит уменьшить количество посредников на пути от заводов к газозаправочным станциям и снизит поток казахстанского сжиженного газа в ближайшее зарубежье, где этот вид топлива реализуется значительно дорож

Уменьшить количество посредников - это каким образом?
Что за логика?
 
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  • ПетровичЪ.
  • kostya_aktau
  • .....
  • kz1990
 ДухLess (Посетители) Вчера, 17:47
Таким образом, оптовая цена сжиженного газа с нового года возрастёт почти на 22 %

Шо?! Опять?! hypnosis

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
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  • ДухLess
  • nadiuna
 ПетровичЪ. (Посетители) Вчера, 17:47
Люди ездят на "золотом" бензине,нам ли СУгегешникам бояться удорожания. podmig
 
 

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