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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни

Просмотров:544 Опубликовано: Сегодня, 07:59
Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни
Фото с сайта peoples.ru
Легендарный британский поп-певец Джордж Майкл ушел из жизни в возрасте 53 лет, передает телеканал BBC News со ссылкой на его издателя.

По его словам, певец мирно скончался у себя дома в графстве Оксфордшир в Англии. Как отмечает издание, смерть исполнителя подтвердила и местная полиция. На данный момент причина смерти остается неизвестной. Известно только, что никаких подозрительных обстоятельств полиция не обнаружила.

Как сообщает издание Billboard, Джордж Майкл мог скончаться от сердечной недостаточности. Свои соболезнования в социальных сетях Twitter и Instagram уже выразили музыканты Элтон Джон, Марк Ронсон, Лиам Галлахер, Райан Адамс, а также мэр Лондона Садик Хан и лидер британской оппозиции Джереми Корбин.

Отметим, что в 2011 году Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии. Тогда сообщалось, что он был на грани жизни и смерти, а из-за аппарата искусственной вентиляции легких он мог потерять голос. Однако позже в том же году музыкант объявил о полном выздоровлении.

Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне. Свою музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham, а после распада группы начал сольную карьеру. Всего музыкант выпустил шесть сольных альбомов. За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе три "Грэмми" и пять премий MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 8 )

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  • babnik
 keyzet (Посетители) Сегодня, 10:15
а вот жаль. хороший был певец. ласт крисмас ай брейкинг май хард...
 
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фраерок (Посетители) Сегодня, 10:10
Джордж Майкл скончался

Цитата: manwyk
Да нет,не может быть.

Любимый тенор женского пола!Что резко они все засобирались...Скольких уже проводили.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 09:55
"Мирно скончался на 53 году жизни"?Это шутка что ли?Не верится.Да нет,не может быть.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Шплинт (Посетители) Сегодня, 09:34
Нужно было придерживаться дозы, Джордж. Прощай.

По весне ливни ринутся в бой,
С ними я возвращаюсь домой..
 
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  • Шплинт
 Швейк (Посетители) Сегодня, 09:07
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 08:57
К сожалению не слушаю его песни и тем более не знаю этого певца, но всё же соболезния родным от меня...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ДухLess
  • Швейк
  • Шплинт
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 08:05
Цитата: ДухLess
в течение года недобрал, теперь косит.

Спешит. prey
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ПетровичЪ.
  • Швейк
  • Шплинт
 ДухLess (Посетители) Сегодня, 08:03
Цитата Швейк:
Вот только что прочитал, что в Англии на 54м году жизни умер певец Джордж Майкл. Залютовал под конец високосный 2016й...

У Господа (прости меня) видать тоже свои планы на год имеются... в течение года недобрал, теперь косит. smoke

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
 

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