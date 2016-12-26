Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни

Легендарный британский поп-певец Джордж Майкл ушел из жизни в возрасте 53 лет, передает телеканал BBC News со ссылкой на его издателя.



По его словам, певец мирно скончался у себя дома в графстве Оксфордшир в Англии. Как отмечает издание, смерть исполнителя подтвердила и местная полиция. На данный момент причина смерти остается неизвестной. Известно только, что никаких подозрительных обстоятельств полиция не обнаружила.



Как сообщает издание Billboard, Джордж Майкл мог скончаться от сердечной недостаточности. Свои соболезнования в социальных сетях Twitter и Instagram уже выразили музыканты Элтон Джон, Марк Ронсон, Лиам Галлахер, Райан Адамс, а также мэр Лондона Садик Хан и лидер британской оппозиции Джереми Корбин.



Отметим, что в 2011 году Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии. Тогда сообщалось, что он был на грани жизни и смерти, а из-за аппарата искусственной вентиляции легких он мог потерять голос. Однако позже в том же году музыкант объявил о полном выздоровлении.



Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне. Свою музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham, а после распада группы начал сольную карьеру. Всего музыкант выпустил шесть сольных альбомов. За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе три "Грэмми" и пять премий MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году.