Температурный рекорд на Северном полюсе поверг ученых в шок

Ученые всерьез обеспокоены небывалым повышением температуры на Северном полюсе. Температура в ноябре и декабре на рекордные пять градусов превысила средние показатели, сообщает BBC News.



Ученые опасаются, что на католическое Рождество температура может побить и этот рекорд благодаря потокам теплого воздуха из Северной Атлантики. В результате температура может подняться до нуля градусов, что на 20 градусов выше температурной нормы.



Как отмечается, летом этого года толщина ледового покрова в Северном Ледовитом океане также уменьшилась до почти рекордных показателей. Специалисты отмечают, что не по сезону теплая погода в Арктическом регионе напрямую связана с антропогенными изменениями климата. Потоки теплого воздуха движутся к Северному полюсу из Атлантики.



Между тем американский национальный центр по исследованию снега и льда в ходе экспедиции установил, что на 20 декабря арктический морской лед находится на рекордно низком уровне на протяжении всего времени года.



Доктор Фридерика Отто из Оксфордского института по проблемам изменения окружающей среды рассказала, что в доиндустриальные времена подобная жара устанавливалась очень редко - приблизительно раз в тысячу лет. Сейчас исследователи предсказывают, что такие погодные аномалии вскоре будут встречаться уже раз в пятьдесят лет.