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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Температурный рекорд на Северном полюсе поверг ученых в шок

Просмотров:583 Опубликовано: Сегодня, 08:15
Температурный рекорд на Северном полюсе поверг ученых в шок
Фото с сайта krpress.ru
Ученые всерьез обеспокоены небывалым повышением температуры на Северном полюсе. Температура в ноябре и декабре на рекордные пять градусов превысила средние показатели, сообщает BBC News.

Ученые опасаются, что на католическое Рождество температура может побить и этот рекорд благодаря потокам теплого воздуха из Северной Атлантики. В результате температура может подняться до нуля градусов, что на 20 градусов выше температурной нормы.

Как отмечается, летом этого года толщина ледового покрова в Северном Ледовитом океане также уменьшилась до почти рекордных показателей. Специалисты отмечают, что не по сезону теплая погода в Арктическом регионе напрямую связана с антропогенными изменениями климата. Потоки теплого воздуха движутся к Северному полюсу из Атлантики.

Между тем американский национальный центр по исследованию снега и льда в ходе экспедиции установил, что на 20 декабря арктический морской лед находится на рекордно низком уровне на протяжении всего времени года.

Доктор Фридерика Отто из Оксфордского института по проблемам изменения окружающей среды рассказала, что в доиндустриальные времена подобная жара устанавливалась очень редко - приблизительно раз в тысячу лет. Сейчас исследователи предсказывают, что такие погодные аномалии вскоре будут встречаться уже раз в пятьдесят лет.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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шаман (Посетители) Сегодня, 10:35
Цитата: Швейк
За то в Когалыме до -62х на той неделе добивало. Это тоже потепление, да?

повторяется сценарий фильма "послезавтра"

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 09:06
В том что Арктика растает и исчезнет лёд, есть свой пляс. Экономический. С Европы до Канады можно через арктику доплыть, чем тот же атлантический путь. Да и нефть под арктикой много (ОЧЕНЬ МНОГО ЕСЛИ ЧЕСТНО)...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Mestnyi
 Швейк (Посетители) Сегодня, 08:53
За то в Когалыме до -62х на той неделе добивало. Это тоже потепление, да? stena
 
 

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