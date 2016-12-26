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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Главный редактор "Радиоточки": я покинул Казахстан навсегда, надеюсь

Просмотров:637 Опубликовано: Сегодня, 08:20
Главный редактор "Радиоточки": я покинул Казахстан навсегда, надеюсь
© Foto: Аккаунт Бекжана Идрисова в Facebook
АСТАНА, 26 дек — Sputnik. Главный редактор сайта Radiotochka.kz Бекжан Идрисов тайно покинул Казахстан, о чем сообщил в Facebook.

Идрисов написал длинный пост о процветающей, по его мнению, коррупции в стране и характере современных казахов (коими он называет все население страны), основанном, по его словам, на хвастовстве и тщеславии.

Публикацию он начал со слов: "Пришло время объяснить кое-что. Я покинул Казахстан. Навсегда, надеюсь. Это решение я принял быстро и неожиданно для себя…"

Журналист размышляет о задержании Бигельды Габдуллина и приговоре Сейтказы Матаеву, а также в общем о ситуации в стране.

Главной причиной его отъезда стали, как заявляет Идрисов, угрозы со стороны Национального бюро по противодействию коррупции, к которому он обратился в самом конце: "Огромное спасибо всем, кто был все эти годы со мной, особенно следователям Антикоррупционного бюро за то, что сподвигли!"

Кроме того, главный редактор сайта попросил прощения перед своими коллегами за то, что не смог попрощаться и заранее объясниться.

"Следователи сначала предложили мне перестать публично высказываться по делу Габдуллина. (…) Мне звонили и угрожали, на что я ответил: "Вы хотели, чтобы лично я молчал, так я и молчу". После второго допроса в Астане мне уже не просто намекали, что посадят рядом с Габдуллиным, а и придумали повод — за дачу ложных показаний, — пишет Идрисов. — Я купил билет и улетел из Казахстана. Как оказалось, вовремя, ибо сейчас прокуратура выставила на меня красные флажки — розыск и задержание".

Кроме прочего, Идрисов благодарит Габдуллина за то, что позвал его к себе работать.

В ноябре главного редактора издания Central Asia Monitor и директора сайта Radiotochka.kz Бигельды Габдуллина задержали по фактам вымогательства. По версии следствия, Габдуллин, используя подконтрольные СМИ, активизировал информационную атаку в отношении руководителей государственных органов путем публикаций негативных материалов, порочащих деловую репутацию. За прекращение критики якобы Габдуллин вымогал с должностных лиц государственные заказы для своих медиаресурсов.
Источник: Sputniknews.kz
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Комментарии ( 6 )

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фраерок (Посетители) Сегодня, 10:34
Цитата: Ну Ну
Если мало своровал, значит в скором времени вернут.

Цитата: Шплинт
Ну и ладно, будь!

Цитата: Куаныш Атшыбай
у нас ничего не рухнет из-за того, что этот мэн уехал.

Прощальные напутствия соплеменников...Вы чё,статью не читаете?Неужели непонятно,что чувака прессуют?Кстати,прессуют за то,о чём вы здесь сутками напролёт можете бумагу марать.Зрите в корень статьи...
Цитата: manwyk
А куда?Европа,Америка?

lol Ты так пишешь,как будто это Нигер или Бурунди...
 
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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 10:32
Был бы простым смертным, без денег, вряд ли сбежал бы. Если мало своровал, значит в скором времени вернут. Денег много как у Храпунова, не тронут
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 10:00
А куда?Европа,Америка?

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • ПетровичЪ.
 Шплинт (Посетители) Сегодня, 09:31
Ну и ладно, будь! poka

По весне ливни ринутся в бой,
С ними я возвращаюсь домой..
 
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  • Шплинт
  • Ну Ну
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 09:17
От себя не убежишь.
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 09:11
Ну жаль, очень жаль, что нас покинул этот редактор газеты. Надеюсь у нас ничего не рухнет из-за того, что этот мэн уехал.
Удачи ему...
 
 

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