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МИР РК: Без туркода выезд туристов за рубеж считается незаконным

Просмотров:29 Опубликовано: Сегодня, 10:31
МИР РК: Без туркода выезд туристов за рубеж считается незаконным
Иллюстрация nsn.fm
Без оплаты туркода туристическая поездка за рубеж из Казахстана считается незаконной. Об этом сообщила председатель фонда "Туристик камкор" Инна Рей в ходе брифинга СЦК, передает корреспондент Tengrinews.kz.

С 7 ноября каждый казахстанский туроператор обязан пополнять фонд "Туристик камкор", гарантирующий возврат отечественных туристов из заграничных путешествий. Стоимость взноса за каждого туриста составляет 0,5 МРП или порядка 1000 тенге.

"Насколько это добровольно. С 7 ноября 2016 года без туркода выезд является незаконным из Казахстана. Речь не идет о добровольности, о желании или нежелании. Уже 40 туроператоров являются участниками фонда и более 25 находятся в процессе подписания договоров. До конца года все должны стать легальными", - сказала Инна Рей.

Рей уточнила, что при возникновении у казахстанских туристов проблем с возвратом на родину, фонд оплатит их расходы, но затем туроператор "в любом случае рассчитается за свои махинации". По словам советника министра МИР РК по вопросам туризма Кайрата Садвакасова, в дальнейшем, после накопления определенной суммы фондом будут предусмотрены дополнительные меры поддержки, "возможно материальная компенсация".

"С 2010 года участились случаи, когда ежегодно летний сезон сопровождался либо банкротством туроператора, либо мошенническими схемами, либо проблемами с чартерными авиакомпаниями. Более 12 тысяч пострадавших было за все это время, сумма ущерба составляет десятки миллионов долларов. В этом году были внесены изменения в закон, введена система гарантирования прав граждан, определен фонд "Туристик Камкор", за счет средств которого экстренно будут вывозиться наши граждане", - добавил Кайрат Садвакасов.
Источник: Tengrinews.kz
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