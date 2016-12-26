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В Нацбанке рассказали о ситуации в Qazkom

Просмотров:947 Опубликовано: Сегодня, 10:55
В Нацбанке рассказали о ситуации в Qazkom
Фото с сайта qazkom.kz
Qazkom осуществил частичное досрочное погашение займа, предоставленного Нацбанком РК, на сумму в 400,8 миллиарда тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

Сообщается, что правление Национального Банка ранее приняло решение о предоставлении АО "Казкоммерцбанк" краткосрочного финансирования на сумму 400,8 миллиарда тенге, учитывая системную значимость банка. Заем предоставлен в целях обеспечения дополнительного запаса ликвидности для исполнения обязательств перед клиентами банка.

"АО "Казкоммерцбанк" выполняет регуляторные требования и исполняет обязательства перед клиентами в полном объеме. На сегодняшний день банк располагает достаточным объемом ликвидных активов, что позволило ему осуществить частичное досрочное погашение займа. АО "Казкоммерцбанк" возвращена Национальному Банку половина от ранее выделенных средств", - прокомментировали в Нацбанке.

Также сообщается, что в настоящее время увеличение капиталов банков является одним из приоритетных направлений повышения конкурентоспособности банковского сектора. "В связи с этим Национальным Банком в рамках текущего надзорного процесса ведутся переговоры с акционерами, в том числе АО "Казкоммерцбанк", по повышению уровня капитализации", - заявили в финансовом регуляторе.

В свою очередь, в Qazkom пояснили, что заемные средства были получены на рыночных условиях, на основе платности и возвратности. "Банк воспользовался стандартным "окном" Национального банка, доступным всем банкам для поддержания уровня своей краткосрочной ликвидности в преддверии череды декабрьских и новогодних праздников. Банк прибегал к подобной практике не менее 10-12 раз за последние десять лет. За счет средств займа банку удалось обеспечить ряд срочных незапланированных клиентских платежей накануне закрытия финансового 2016 года. Кроме того, банк максимально подготовился к сезонному всплеску платежей и переводов клиентами через сеть отделений и банкоматов Qazkom, которая на сегодня обслуживает дополнительно клиентов еще 9 (девяти) банков Казахстана", - прокомментировали в пресс-службе банка.

Отмечается, что по итогам декабря 2016 года ожидается обналичивание около 200 миллиардов тенге через банкоматы Qazkom. В декабре 2015 это число составляло 140 миллиардов, а в декабре 2014 - 90 миллиардов. "В подтверждение краткосрочности привлечения средств банк сегодня частично погасил заем Национального банка на сумму 200 млрд тенге. Полное погашение задолженности планируется в I квартале 2017 года", - заявили в банке.

Ранее Qazkom сделал официальное заявление о своем финансовом положении. Поводом для этого стали слухи, которые начали распространяться в Сети. Как уверяют в банке, пользователи вырвали из контекста интервью Главы государства агентству Bloomberg слова о необходимости оздоровления банка.

В банке отметили, что в интервью Нурсултан Назарбаев выразил поддержку Qazkom как системообразующему и крупнейшему банку страны. "В сложный для экономики период такая поддержка дает нам силы для дальнейшей работы и роста с одной стороны и накладывает дополнительную ответственность на акционеров и руководство банка с другой. Сегодня мы официально заявляем, что банк стабилен, его финансовое положение устойчивое, а динамика позитивная", - прокомментировали в финансовом институте.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 8 )

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  • Placida
 Краснов (Посетители) Сегодня, 13:32
Не думаю, что открою тайну, если скажу, что практически все крупные АО, в том числе БВУ принадлежат через ставленников "сами знаете кому". Посему, НБ по указке будет подогревать их баблом столько, сколько потребуется.
Цитата: tolk
Государство не является собственником Нацбанка.

Но так или иначе, они тесно переплетены.
А по сути, всем там рулит "сами знаете кто".
Приведу пример: август прошлого года, брифинг с участием одиозного Келимбетова и премьер-министра Масимова, где они объясняли народу, что мол "это не девальвация, а переход к свободному плаванию". Так вот, тогда ведущая роль была предоставлена Масимову, а очкарик больше жевал сопли и заикался от страха. Иными словами, тогда за Нацбанк держала ответ власть. Вот вам и спорный вопрос: так ли НБ независим от Государства?
 
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ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 12:45
Цитата: Placida
Причины: зависимость самизнаетеоткого

Причем тут зависимость не зависимость? РПЦ от кого зависит - не зависит? А их банк что бабло в свое время на безакцизном ввозе алкоголя и табака поднялся, тоже спасать приходится.
Тут что у нас что у соседей беда одна, дикая коррупция и олигархия.
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 12:41
Государство не является собственником Нацбанка.
 
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  • Краснов
  • nadiuna
  • Placida
 Шплинт (Посетители) Сегодня, 12:36
Шым-Актау,
Все верно. Через эти мыльные пузыри они растаскивают госказну.
финансовое положение устойчивое, а динамика позитивная"

Когда население будет иметь устойчивое финансовое положение и позитивную динамику, дорогой наш НАН?

По весне ливни ринутся в бой,
С ними я возвращаюсь домой..
 
-1
  • tolk
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  • .....
  • Шплинт
  • Placida
 Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 12:16
Неплохо устроились наши банки. Чуть что их начинает поддерживать государство через нацбанк. Это в какой модели рыночной экономики так прописано? На мой взгляд не должно быть сращивания между частными банками и государством!
 
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  • Швейк
  • nadiuna
  • Placida
 sergbodr (Посетители) Сегодня, 11:59
Сократите зарплату топменеджерам и не надо будет займы делать и прибегать к помощи государства.

 
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  • sergbodr
  • Шплинт
 Placida (Посетители) Сегодня, 11:53
Цитата: Шплинт
Накроется медным тазом не только этот банк.

Да это, практически, судьба всех банков ВУ.
Причины: зависимость самизнаетеоткого.
Неэффективный фин.менеджемент, на человеческом языке звучит, как: воровство (жить-то хочется здесь и сейчас).
 
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  • ПетровичЪ.
  • nadiuna
 Шплинт (Посетители) Сегодня, 11:16
Накроется медным тазом не только этот банк.

По весне ливни ринутся в бой,
С ними я возвращаюсь домой..
 
 

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