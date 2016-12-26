В Нацбанке рассказали о ситуации в Qazkom

Qazkom осуществил частичное досрочное погашение займа, предоставленного Нацбанком РК, на сумму в 400,8 миллиарда тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.



Сообщается, что правление Национального Банка ранее приняло решение о предоставлении АО "Казкоммерцбанк" краткосрочного финансирования на сумму 400,8 миллиарда тенге, учитывая системную значимость банка. Заем предоставлен в целях обеспечения дополнительного запаса ликвидности для исполнения обязательств перед клиентами банка.



"АО "Казкоммерцбанк" выполняет регуляторные требования и исполняет обязательства перед клиентами в полном объеме. На сегодняшний день банк располагает достаточным объемом ликвидных активов, что позволило ему осуществить частичное досрочное погашение займа. АО "Казкоммерцбанк" возвращена Национальному Банку половина от ранее выделенных средств", - прокомментировали в Нацбанке.



Также сообщается, что в настоящее время увеличение капиталов банков является одним из приоритетных направлений повышения конкурентоспособности банковского сектора. "В связи с этим Национальным Банком в рамках текущего надзорного процесса ведутся переговоры с акционерами, в том числе АО "Казкоммерцбанк", по повышению уровня капитализации", - заявили в финансовом регуляторе.



В свою очередь, в Qazkom пояснили, что заемные средства были получены на рыночных условиях, на основе платности и возвратности. "Банк воспользовался стандартным "окном" Национального банка, доступным всем банкам для поддержания уровня своей краткосрочной ликвидности в преддверии череды декабрьских и новогодних праздников. Банк прибегал к подобной практике не менее 10-12 раз за последние десять лет. За счет средств займа банку удалось обеспечить ряд срочных незапланированных клиентских платежей накануне закрытия финансового 2016 года. Кроме того, банк максимально подготовился к сезонному всплеску платежей и переводов клиентами через сеть отделений и банкоматов Qazkom, которая на сегодня обслуживает дополнительно клиентов еще 9 (девяти) банков Казахстана", - прокомментировали в пресс-службе банка.



Отмечается, что по итогам декабря 2016 года ожидается обналичивание около 200 миллиардов тенге через банкоматы Qazkom. В декабре 2015 это число составляло 140 миллиардов, а в декабре 2014 - 90 миллиардов. "В подтверждение краткосрочности привлечения средств банк сегодня частично погасил заем Национального банка на сумму 200 млрд тенге. Полное погашение задолженности планируется в I квартале 2017 года", - заявили в банке.



Ранее Qazkom сделал официальное заявление о своем финансовом положении. Поводом для этого стали слухи, которые начали распространяться в Сети. Как уверяют в банке, пользователи вырвали из контекста интервью Главы государства агентству Bloomberg слова о необходимости оздоровления банка.



В банке отметили, что в интервью Нурсултан Назарбаев выразил поддержку Qazkom как системообразующему и крупнейшему банку страны. "В сложный для экономики период такая поддержка дает нам силы для дальнейшей работы и роста с одной стороны и накладывает дополнительную ответственность на акционеров и руководство банка с другой. Сегодня мы официально заявляем, что банк стабилен, его финансовое положение устойчивое, а динамика позитивная", - прокомментировали в финансовом институте.