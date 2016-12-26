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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Россия готова беспошлинно поставлять Астане 1 млн тонн бензина в год

Просмотров:529 Опубликовано: Сегодня, 11:42
Россия готова беспошлинно поставлять Астане 1 млн тонн бензина в год
© Sputnik
АСТАНА, 26 дек — Sputnik. Казахстан на период модернизации нефтеперерабатывающих заводов может получать от России до одного миллиона тонн бензина в год, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя министра энергетики РФ Кирилла Молодцова.

"Если они (Казахстан — ред.) закончат модернизацию, а я считаю, что они сделают это в конце 2018 или в 2019 году, тогда у них внутренний рынок будет полностью удовлетворен. Пока нам придется удовлетворять их спрос в районе 1 миллиона тонн бензина в год. Это тот объем, который может идти от нас беспошлинно", — сказал Молодцов.

По его словам, в Казахстане на настоящий момент не закончена модернизация НПЗ в Павлодаре и Шымкенте. "У них есть собственная нефть, которая идет по нашим свопам, то, что мы поставляем Павлодару. Они с удовольствием получили бы еще дополнительно объемы нефти непосредственно на переработку", — подчеркнул Молодцов.

Заместитель министра отметил, что в 2017 году Россия будет уделять большое внимание развитию взаимоотношений с Беларусью, Казахстаном и Арменией, как с рынками в рамках Евразийского экономического союза, интересными для совместной работы.
Источник: Sputniknews.kz
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Комментарии ( 11 )

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  • Ну Ну
  • nadiuna
 Шплинт (Посетители) Сегодня, 14:12
RRR,
Нет, не закончилась.Просто казахстанскую нефть(высоковязкую, парафинистую) негде перерабатывать в РК.

Если негде, значит надо сделать так, чтобы было где. Ворье в верхах приведет нас обратно в степь, к кочевому образу жизни.

По весне ливни ринутся в бой,
С ними я возвращаюсь домой..
 
-1
  • nadiuna
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ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 13:17
Цитата: ПетровичЪ.
Только Россия Астане беспошлинно,а нам Астана вкрутит по максимуму.

Да ладно, очень большой объем нефти в Россию уходит нелегально.
Статистика минэнерго РК отслеживает данные экспорта, переработки и добычи нефти. По итогам 2015 года, в Казахстане было добыто 79,46 млн тонн нефти, объем переработки составил 14,54 млн тонн, на экспорт ушло 63,6 млн тонн.

Путем нехитрых арифметических действий можно посчитать, что более миллиона тонн нефти было произведено, а впоследствии «потерялось».

На сегодняшний день под стражей содержатся 16 членов актюбинской ОПГ, среди которых имеются радикальные исламисты и иностранцы — граждане России и Беларуси. По версии следствия, группировка несколько лет тайком выкачивала нефть из нефтепроводов, а также незаконно реализовывала нефтяное горючее, в том числе и за границу.

https://365info.kz/
 
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  • ОбывателЬ
 RRR (Посетители) Сегодня, 13:05
Цитата: ОбывателЬ
сам Путин прилетал уговаривать нашего отказаться от предложения инвесторов

"Ты мне, я тебе..."
 
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  • Шплинт
  • nadiuna
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 13:04
Цитата: Шплинт
Йопта, у нас что, нефть закончилась, что-ли?

Нефть есть в общем. Только Россия Астане беспошлинно,а нам Астана вкрутит по максимуму. lol
 
-1
  • nadiuna
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ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 13:00
Цитата: RRR
Павлодарский НПЗ вообще строился для переработки сибирской нефти.

Как и Оренбургский ГПЗ строился под газ с Карачаганака, какая там истерика была когда Казахстану итальянцы предложили в Уральске ГПЗ построить, сам Путин прилетал уговаривать нашего отказаться от предложения инвесторов.
 
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  • Budweiser
  • Шплинт
 RRR (Посетители) Сегодня, 12:55
Шплинт,
Нет, не закончилась.Просто казахстанскую нефть(высоковязкую, парафинистую) негде перерабатывать в РК. Поэтому и модернизируют заводы. Почти вся нефть перерабатывается в России, а потом идет в РК в виде нефтепродуктов(за денюжку естественно). Павлодарский НПЗ вообще строился для переработки сибирской нефти.Он и сейчас получает нефть из россии, только уже в меньщих объемах. Тем самым люди, в Павлодарской области обеспечивались работой. Не плохая была советская система экономики. Везде все работало(по принципу Производственных объединений. После распада союза мухи и котлеты, действительно, разделились.
Мне вот только одно не понятно: При чем тут пошлина? Таможенный союз разве не предусматривает безпошлинную торговлю?
 
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  • RRR
 ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 12:38
Они с удовольствием получили бы еще дополнительно объемы нефти непосредственно на переработку
Ну, а российский рынок так же с удовольствием получает нашу нефть и нефтепродукты. Нелегально конечно, но от дополнительных объемов не откажутся.

Цитата: Шплинт
Йопта, у нас что, нефть закончилась, что-ли

На севере её и не было, все правильно это и есть партнерство. Мы загружаем сырьем их ГПЗ в Оренбурге, они наш НПЗ в Павлодаре. В обеих случаях заводы без сырья встанут.

Цитата: arman.2016
Вот вам простейший факт чего мы добились ?

Кац предлагает сдаться? podzatylnik
 
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  • botden
  • Шплинт
 arman.2016 (Посетители) Сегодня, 12:23
Вот вам простейший факт чего мы добились ???
 
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  • Budweiser
  • Шплинт
 Orion (Посетители) Сегодня, 12:21
Что то про Атыраусский НПЗ промолчали, значит там уже модернизировали до евро 5, а мы до сих пор мочу ослинную заливаем
 
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  • Шплинт
  • nadiuna
 Швейк (Посетители) Сегодня, 11:57
Шплинт,
Не, самана у нас завались. А вот кирпичи из него мы делать не умеем dada
 
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