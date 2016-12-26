Слухи о зараженных гриппом китайских мандаринах дошли до Казахстана

Казахстанцы начали получать аудиозаписи, в которых сообщается о зараженных китайских мандаринах, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.



На записях, которые распространяются в мессенджерах, голос сообщает о том, что мелкие китайские мандарины якобы являются переносчиками вируса тяжелой формы гриппа. Такую информацию, как утверждается в аудиозаписи, сообщил родителям заболевшего ребенка врач инфекционной больницы, который также рассказал, что таким образом гриппом якобы заразились несколько десятков детей.



Тревожное сообщение всполошило казахстанцев, которые массово начали делиться новостью друг с другом. Однако, как оказалось, ранее аналогичные аудиозаписи начали распространяться на территории России.



В СМИ врач владивостокского клинико-диагностического центра Татьяна Минеева поясняла, что от плодово-овощной, впрочем, как и любой другой продукции, заразиться гриппом нельзя.



"В мандаринах, апельсинах или других фруктах, вирусов гриппа нет. Острую кишечную инфекцию можно "заработать", а грипп передается только воздушно-капельным путем и никак не может содержаться непосредственно в самих продуктах питания", - рассказала Татьяна Минеева.