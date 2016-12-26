Сейчас на сайте
2974
объявлений
  • продам BMW 525i за 1 500 000 тенге
  • продам Крышку кузова за 400 000 тенге
  • продам Дверь металлическую за 25 000 тенге
  • продам Раковину-тюльпан за 6 000 тенге
  • продам Светодиодная лента
  • продам НБ-125 за 1 000 тенге
  • Бассейны
 

 
Понедельник, 26 Декабря
+2...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 328.91 KZT
  • €1 = 343.61 KZT
  • 1 RUB = 5.39 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Слухи о зараженных гриппом китайских мандаринах дошли до Казахстана

Просмотров:758 Опубликовано: Сегодня, 12:20
Слухи о зараженных гриппом китайских мандаринах дошли до Казахстана
фото с сайта fresher.ru
Казахстанцы начали получать аудиозаписи, в которых сообщается о зараженных китайских мандаринах, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

На записях, которые распространяются в мессенджерах, голос сообщает о том, что мелкие китайские мандарины якобы являются переносчиками вируса тяжелой формы гриппа. Такую информацию, как утверждается в аудиозаписи, сообщил родителям заболевшего ребенка врач инфекционной больницы, который также рассказал, что таким образом гриппом якобы заразились несколько десятков детей.

Тревожное сообщение всполошило казахстанцев, которые массово начали делиться новостью друг с другом. Однако, как оказалось, ранее аналогичные аудиозаписи начали распространяться на территории России.

В СМИ врач владивостокского клинико-диагностического центра Татьяна Минеева поясняла, что от плодово-овощной, впрочем, как и любой другой продукции, заразиться гриппом нельзя.

"В мандаринах, апельсинах или других фруктах, вирусов гриппа нет. Острую кишечную инфекцию можно "заработать", а грипп передается только воздушно-капельным путем и никак не может содержаться непосредственно в самих продуктах питания", - рассказала Татьяна Минеева.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ну Ну
 Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 13:57
Без мандарин и апельсин, Новый Год не Новый Год. И почему это новость не вышла в летние сезоны, ааа?
Так что, всё в порядке. Просто надо взять на заметку слова НуНу, и потреблять этих оранжевых мячей...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Куаныш Атшыбай
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 13:05
Цитрусовые имеют свойства раздражать слизистые, поэтому при заражении ОРВИ, ОРЗ, ангине и т.д. не рекомендуется их потреблять
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ну Ну
  • Mestnyi
  • Маривана
  • nadiuna
 Швейк (Посетители) Сегодня, 12:48
Значицца, так и запишем - мандарины сопливые! rofl
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Mestnyi
 Алик (Посетители) Сегодня, 12:38
Это конкуренты ведут не очень правильную игру за потребителей. Если хотите чтобы ваш товар был востребован - снижайте цены и делайте их доступным....
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2010-2016 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130002, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика