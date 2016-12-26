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Несколько казахстанских банков снизят ставки вознаграждения по депозитам

Просмотров:504 Опубликовано: Сегодня, 13:09
Несколько казахстанских банков снизят ставки вознаграждения по депозитам
Фото keden.kz
Растет число казахстанских банков, высказавшихся о том, что ставка вознаграждения по тенговым депозитам в 14 процентов завышена, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщалось ранее, с нового года максимальные ставки вознаграждения по вкладам физических лиц, рекомендуемые КФГД для БВУ, будут относиться не к номинальным ставкам, а к годовым эффективным ставкам вознаграждения. Комментируя данное решение, в Qazkom ответили: "Таким образом, с указанной даты максимальная рекомендуемая ставка вознаграждения в размере 14 процентов по вкладам физических лиц в национальной валюте и 2 процентов по вкладам в иностранной валюте будет относиться к ГЭСВ. Соответственно, номинальная ставка вознаграждения по тенговым вкладам будет уже не более 13,2 процента. С учетом данных изменений Qazkom внесет корректировки в номинальные ставки вознаграждения по депозитам физических лиц с учетом предельных ставок КФГД к установленному сроку".

О планах снизить ставки заявили и в Народном банке.

"Однозначно, ставки будет пересмотрены по всем видам вкладов, поскольку предельная ставка по факту будет снижена", - прокомментировали в финансовом учреждении.

В банке ЦентрКредит незадолго до того, как Казахстанский фонд гарантирования депозитов изменил смысл рекомендаций для финучреждений, на запрос Tengrinews.kz отвечали, что высокие процентные ставки по привлекаемым ресурсам ведут к удорожанию средств, предоставляемых банками клиентам в качестве заемных. При этом в финансовом учреждении заявили, что банк ЦентрКредит будет пересматривать вознаграждение по депозитам для физических лиц только в случае изменения предельно допустимых ставок КФГД.

В Kaspi Bank ставки по вновь привлекаемым депозитам были снижены с 14,0 процента до 13,2 процента годовых в тенге и с 1,5 процента до 0,5 процента в валюте сразу же после решения Нацбанка о понижении базовой ставки в ноябре 2016 года.

"Ориентиром для всех финансовых институтов в Казахстане служит базовая ставка Национального Банка, которая показывает справедливую рыночную стоимость денег. Вслед за изменениями базовой ставки банки, как правило, пересматривают ставки вознаграждения по депозитам. 14 ноября 2016 года Kaspi Bank изменил ставки по вновь привлекаемым депозитам. Низкая ставка по валютным вкладам показывает, что банк нацелен на дедолларизацию и привлечение средств преимущественно в национальной валюте", - пояснили в Kaspi Bank.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Маккой (Посетители) Сегодня, 15:11
А ставки по кредитам будут снижать? Недавно хотел приобрести автошины через Хоум банк, ставка по кредиту 55 %. По сравнению с этим ставки по депозитам 14 % это ерунда.
 
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Шплинт (Посетители) Сегодня, 14:26
Дальше будет еще интересней.

По весне ливни ринутся в бой,
С ними я возвращаюсь домой..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Краснов
  • Шплинт
  • tom2005
 Orion (Посетители) Сегодня, 14:10
Ну вот и кончилась замануха, а так всё хорошо начиналось. Вроде народ начинал верить в свою валюту, а тут на тебе.
 
 

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