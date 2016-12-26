Сейчас на сайте
2924
объявлений
  • Сотрудник, 108 000 тенге
  • Подготовка детей к школе, 2 000 тенге
  • Продвижение сайтов, 30 000 тенге
  • Требуется Управляющий
  • Торговый представитель
  • Требуется Офис-менеджер, 100 000 тенге
  • Помощник руководителя
 

 
Понедельник, 26 Декабря
+2...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 332.88 KZT
  • €1 = 347.86 KZT
  • 1 RUB = 5.48 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

На какие поезда снизят стоимость билетов в новогоднюю ночь

Просмотров:532 Опубликовано: Сегодня, 16:14
На какие поезда снизят стоимость билетов в новогоднюю ночь
Фото пресс-службы АО "Пассажирские перевозки"
Пассажирам "Тулпар-Тальго", встречающим новогоднюю ночь в поезде, сделают скидку до 50 процентов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".

"АО "Пассажирские перевозки" объявляет скидки на скоростные поезда "Тулпар-Тальго". Так, на все поезда "Тулпар-Тальго" (кроме поездов № 3/4 Астана - Алматы, № 25/26 Алматы - Шымкент) с отправлением 31 декабря билеты можно будет приобрести в два раза дешевле", - сообщили в пресс-службе акционерного общества.

Так, билет на поезда № 701/702, № 706/705 сообщением Астана - Алматы на 31 декабря будет стоить от 6 000 тенге, Шымкент - Астана - от 5 500 тенге, Кызылорда - Астана - от 8 500 тенге, Астана - Защита - от 5 300 тенге, Алматы - Защита - от 4 900 тенге, Алматы - Петропавловск - от 7 700 тенге.

В пресс-службе отметили, что ближе к дате отправления поезда и при увеличении спроса стоимость билетов будет расти. При этом сохраняется действие ранее введенных дисконтных карт на проезд в поездах "Тулпар-Тальго", которые применяются по категориям "Курмет", "Жастар", "Саяхатшы", "Ардагер", "Ардагер+", "Ардакты ана" и "Камкор".
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Швейк (Посетители) Сегодня, 16:28
Самый дешёвым поездом будут сани Деда Мороза, ну если вам повезёт там оказаться dada
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2010-2016 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130002, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика