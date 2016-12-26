На какие поезда снизят стоимость билетов в новогоднюю ночь

Пассажирам "Тулпар-Тальго", встречающим новогоднюю ночь в поезде, сделают скидку до 50 процентов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".



"АО "Пассажирские перевозки" объявляет скидки на скоростные поезда "Тулпар-Тальго". Так, на все поезда "Тулпар-Тальго" (кроме поездов № 3/4 Астана - Алматы, № 25/26 Алматы - Шымкент) с отправлением 31 декабря билеты можно будет приобрести в два раза дешевле", - сообщили в пресс-службе акционерного общества.



Так, билет на поезда № 701/702, № 706/705 сообщением Астана - Алматы на 31 декабря будет стоить от 6 000 тенге, Шымкент - Астана - от 5 500 тенге, Кызылорда - Астана - от 8 500 тенге, Астана - Защита - от 5 300 тенге, Алматы - Защита - от 4 900 тенге, Алматы - Петропавловск - от 7 700 тенге.



В пресс-службе отметили, что ближе к дате отправления поезда и при увеличении спроса стоимость билетов будет расти. При этом сохраняется действие ранее введенных дисконтных карт на проезд в поездах "Тулпар-Тальго", которые применяются по категориям "Курмет", "Жастар", "Саяхатшы", "Ардагер", "Ардагер+", "Ардакты ана" и "Камкор".