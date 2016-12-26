В Черном море обнаружили фюзеляж Ту-154

СОЧИ, 26 дек – РИА Новости. Водолазы обнаружили в Черном море фюзеляж самолета Ту-154, по предварительной информации, обломки находятся на глубине 27 метров в одной миле от берега, сообщили РИА Новости в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС.
"Двадцать шестого декабря в 13.20 водолазы ЮРПСО МЧС России обнаружили в Черном море фюзеляж самолета, потерпевшего крушение накануне. По предварительной информации, обломки находятся на глубине 27 метров на удалении в 1 милю от берега по направлению от взлетной полосы", — говорится в сообщении.
Как сообщили в ФСБ, признаков теракта пока не обнаружено. Основными версиями крушения самолета считаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилота и техническая неисправность.
Самолет Минобороны России, направлявшийся в Сирию, разбился в воскресенье недалеко от Сочи. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира. Спецслужбы продолжают поиски обломков и тех погибших. На месте трагедии работают 45 судов, пять вертолетов и беспилотники. В операции задействованы более 3,5 тысяч человек. По информации Минобороны, обнаружены 11 тел и 154 фрагмента. Их доставляют в Москву для генетической экспертизы.
2010-2016 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130002, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.