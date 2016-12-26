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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Черном море обнаружили фюзеляж Ту-154

Просмотров:538 Опубликовано: Сегодня, 17:04
В Черном море обнаружили фюзеляж Ту-154
© РИА Новости
СОЧИ, 26 дек – РИА Новости. Водолазы обнаружили в Черном море фюзеляж самолета Ту-154, по предварительной информации, обломки находятся на глубине 27 метров в одной миле от берега, сообщили РИА Новости в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС.

"Двадцать шестого декабря в 13.20 водолазы ЮРПСО МЧС России обнаружили в Черном море фюзеляж самолета, потерпевшего крушение накануне. По предварительной информации, обломки находятся на глубине 27 метров на удалении в 1 милю от берега по направлению от взлетной полосы", — говорится в сообщении.

Как сообщили в ФСБ, признаков теракта пока не обнаружено. Основными версиями крушения самолета считаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилота и техническая неисправность.

Самолет Минобороны России, направлявшийся в Сирию, разбился в воскресенье недалеко от Сочи. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира. Спецслужбы продолжают поиски обломков и тех погибших. На месте трагедии работают 45 судов, пять вертолетов и беспилотники. В операции задействованы более 3,5 тысяч человек. По информации Минобороны, обнаружены 11 тел и 154 фрагмента. Их доставляют в Москву для генетической экспертизы.
Источник: РИА Новости
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Комментарии ( 6 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 19:52
ПетровичЪ.,
Не помню в каком романе я в своё время читал, как один предприимчивый проныра во времена галантного века вырабатывал в себе устойчивость к яду, а именно - к мышьяку. В то время в просвещенной Европе своих оппонентов частенько сживали со свету с помощью этого незатейливого снадобья. Так вот, этот перс начал его принимать с малых доз, постепенно доведя их до смертельных. Короче, приучил организм переварить эту гадость, еже ли судьба лихая заставит его отведать полной ложкой. Вот я так же на Ухе в себе стойкость вырабатывал. Теперь - броня! lol
 
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  • Швейк
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 19:39
Цитата: Швейк
без прививки

Там прививка нужна обособленная. lol
 
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  • ПетровичЪ.
 Швейк (Посетители) Сегодня, 18:49
ПетровичЪ.,
Дык, Веник меня как объект воздыханий, ну ваащще не интересует, я не Леся Рябцева rofl
Хожу туда исключительно в качестве альтернативы оф.СМИ, хотя без прививки от демшизоидного бешенства там не выжить, это точно dada
 
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  • Швейк
  • ПетровичЪ.
 Маривана (Посетители) Сегодня, 18:42

legalize it...
 
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  • Швейк
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 18:38
Швейк,
Не уважаю я это ухо, Бенедиктов неухоженный да и ваапче.
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 18:34
На Эхе проскочило сообщение, что некоторые найденные тела были в спасжилетах. Жилеты, стало быть, одеть успели, а подать сигнал СОС, нет. Сплошная муть...
 
 

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