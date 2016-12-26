В Черном море обнаружили фюзеляж Ту-154

СОЧИ, 26 дек – РИА Новости. Водолазы обнаружили в Черном море фюзеляж самолета Ту-154, по предварительной информации, обломки находятся на глубине 27 метров в одной миле от берега, сообщили РИА Новости в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС.



"Двадцать шестого декабря в 13.20 водолазы ЮРПСО МЧС России обнаружили в Черном море фюзеляж самолета, потерпевшего крушение накануне. По предварительной информации, обломки находятся на глубине 27 метров на удалении в 1 милю от берега по направлению от взлетной полосы", — говорится в сообщении.



Как сообщили в ФСБ, признаков теракта пока не обнаружено. Основными версиями крушения самолета считаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилота и техническая неисправность.



Самолет Минобороны России, направлявшийся в Сирию, разбился в воскресенье недалеко от Сочи. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира. Спецслужбы продолжают поиски обломков и тех погибших. На месте трагедии работают 45 судов, пять вертолетов и беспилотники. В операции задействованы более 3,5 тысяч человек. По информации Минобороны, обнаружены 11 тел и 154 фрагмента. Их доставляют в Москву для генетической экспертизы.