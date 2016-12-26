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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Постоянно проживающих в Казахстане иностранцев будут лечить бесплатно

Просмотров:261 Опубликовано: Сегодня, 18:11
Постоянно проживающих в Казахстане иностранцев будут лечить бесплатно
Фото из открытых источников
В Министерстве здравоохранения и социального развития РК прокомментировали ситуацию с получением иностранцами бесплатной медицинской помощи в Казахстане.

В Министерстве сообщили, что проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения и социально-трудовой сферы" уже полностью разработан и находится на согласовании. В числе поправок значится тот факт, что иностранцам на получение бесплатной медицинской помощи будут предоставляться равные права с гражданами Казахстана.

"Учитывая равное положение иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РК, с гражданами РК в вопросах социального и пенсионного обеспечения в соответствии с Законами РК "Об обязательном социальном страховании" и "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", данным законопроектом предлагается по аналогии предоставить им равные права с гражданами РК в получении ГОБМП и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС)", – сообщили в ведомстве в ответ на запрос informbuo.kz.

Отметим, что сегодня иностранные граждане вправе рассчитывать лишь на скорую и неотложную медицинскую помощь. При этом бесплатные лекарственные препараты выдаются только в том случае, когда заболевание представляет опасность для окружающих. В случае же хронический или иных заболевание, медпрепараты покупаются за свой счёт.

Законопроектом также предлагается, что государство будет уплачивать взносы по ОСМС в том числе для специальной категории граждан-иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики. К ним относятся дети, пенсионеры, участники ВОВ, безработные, заключённые, инвалиды и студенты.

Лечить граждан России в Казахстане бесплатно уже предлагала спикер Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что граждане Казахстана имеют в России полный объём бесплатных медуслуг. Что же касается россиян в Казахстане, то, с принятием нового законодательства несколько лет назад российские граждане, проживающие в Казахстане, могут получать лишь бесплатно медицинскую помощь, а обследования и жизненно важные лекарства получают на платной основе.

22 декабря Назарбаев подписал законодательные поправки, предусматривающие изменение сроков введения обязательного медицинского страхования. Срок уплаты взносов работодателями переносится с 1 января 2017 года на 1 июля 2017 года, отчисления государства – с 1 июля 2017 года на 1 января 2018 года.

В соответствии с Законом РК "Об обязательном социальном медицинском страховании", подписанным главой государства 16 ноября 2015 года, наёмные работники начнут уплату взносов в ФСМС с 1 января 2019 года.
Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 4 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 19:44
Всегда считала,что то,что отказали в бесплатном лечении людям,которые здесь прописаны на постоянной основе,признак безграмотности и не профессионализма власть имущих.
Кто подписал этот бесчеловечный закон? Масимов.. Запомните эту фамилию,кого обидели и никогда не забывайте.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 19:21
парадокс какой то!!!
 
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  • мунайши73
  • Швейк
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 18:19
Цитата: мунайши73
Не завидую я этим иностранцам.

Домой приеду,позвоню и скажу,ну зятёк держись. lol rofl
 
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  • ПетровичЪ.
  • Швейк
  • .....
  • Himi
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 18:17
Постоянно проживающих в Казахстане иностранцев будут лечить бесплатно

Не завидую я этим иностранцам.
 
 

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