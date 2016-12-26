Постоянно проживающих в Казахстане иностранцев будут лечить бесплатно

В Министерстве здравоохранения и социального развития РК прокомментировали ситуацию с получением иностранцами бесплатной медицинской помощи в Казахстане.
В Министерстве сообщили, что проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения и социально-трудовой сферы" уже полностью разработан и находится на согласовании. В числе поправок значится тот факт, что иностранцам на получение бесплатной медицинской помощи будут предоставляться равные права с гражданами Казахстана.
"Учитывая равное положение иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РК, с гражданами РК в вопросах социального и пенсионного обеспечения в соответствии с Законами РК "Об обязательном социальном страховании" и "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", данным законопроектом предлагается по аналогии предоставить им равные права с гражданами РК в получении ГОБМП и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС)", – сообщили в ведомстве в ответ на запрос informbuo.kz.
Отметим, что сегодня иностранные граждане вправе рассчитывать лишь на скорую и неотложную медицинскую помощь. При этом бесплатные лекарственные препараты выдаются только в том случае, когда заболевание представляет опасность для окружающих. В случае же хронический или иных заболевание, медпрепараты покупаются за свой счёт.
Законопроектом также предлагается, что государство будет уплачивать взносы по ОСМС в том числе для специальной категории граждан-иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики. К ним относятся дети, пенсионеры, участники ВОВ, безработные, заключённые, инвалиды и студенты.
Лечить граждан России в Казахстане бесплатно уже предлагала спикер Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что граждане Казахстана имеют в России полный объём бесплатных медуслуг. Что же касается россиян в Казахстане, то, с принятием нового законодательства несколько лет назад российские граждане, проживающие в Казахстане, могут получать лишь бесплатно медицинскую помощь, а обследования и жизненно важные лекарства получают на платной основе.
22 декабря Назарбаев подписал законодательные поправки, предусматривающие изменение сроков введения обязательного медицинского страхования. Срок уплаты взносов работодателями переносится с 1 января 2017 года на 1 июля 2017 года, отчисления государства – с 1 июля 2017 года на 1 января 2018 года.
В соответствии с Законом РК "Об обязательном социальном медицинском страховании", подписанным главой государства 16 ноября 2015 года, наёмные работники начнут уплату взносов в ФСМС с 1 января 2019 года.
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