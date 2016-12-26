Найденного в мусорном баке расчлененного алматинца убили из-за игровой приставки

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы начался суд над обвиняемыми в убийстве и расчленении мужчины, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На скамье подсудимых двое парней - 24-летний Таир Абельдинов и 23-летний Азамат Кабденов. Их обвиняют по части 2 статьи 99 УК РК ("Убийство"), статье 188 УК РК ("Кража чужого имущества") и статье 384 УК РК ("Похищение документов").



Согласно материалам досудебного расследования, 6 сентября текущего года обвиняемые совместно с погибшим арендовали квартиру по улице Абылай хана, дом 28. Через некоторое время между ними произошел конфликт. Как стало известно, ссора между Азаматом Кабденовым, Таиром Абельдиновым и погибшим Романом Ситаком произошла из-за игровой приставки Play station 4. Выяснилось, что незадолго до инцидента один из обвиняемых взял у Романа Ситака в аренду приставку и не вернул. В общей сложности он задолжал погибшему около 80 тысяч тенге. Через некоторое время парни договорились продать знакомому Ситака похищенную у других людей игровую приставку и Macbook, за которые планировалось выручить 190 тысяч тенге. Однако часть денег Роман Ситак отдавать должнику категорически отказался.



Данные досудебного расследования озвучил гособвинитель.



"Между Кабденовым и Абельдиновым с одной стороны и Ситаком с другой возникла ссора, сопровождающаяся оскорблениями. У обвиняемых возник преступный умысел, направленный на его убийство. Далее Кабденов и Абельдинов вступили между собой в преступный сговор. (...) Кабденов нанес потерпевшему около десяти ударов в область задней поверхности грудной клетки. Абельдинов также взял нож и нанес удар в переднюю поверхность грудной клетки", - сообщил прокурор. От полученных ножевых ранений Роман Ситак скончался на месте.



Затем двое парней решили избавиться от трупа, расчленив его и выбросив на мусорку. У погибшего они забрали сотовый телефон, 30 тысяч тенге, золотое кольцо, серебряную цепочку и документы. Затем уехали из города на такси. Через несколько дней подозреваемых задержали в Кызылординской области.



Отметим, что убийство признает один из парней - студент одной из алматинских академий Азамат Кабденов. По его словам, оно было непредумышленным и произошло в ходе ссоры. По его данным, Ситак первым взялся за нож. Второй подсудимый признался в расчленении трупа с целью сокрытия следов.



Известно, что оба парней ранее несудимы. Родные погибшего просят назначить обвиняемым наказание в виде пожизненного лишения свободы.



Напомним, 7 сентября 2016 года около 3 часов ночи в одном из дворов, расположенных в Алмалинском районе Алматы, были обнаружены расчлененные части тела. В этот же день около 10.00 часов в квартире дома по улице Абылай хана был обнаружен расчлененный труп мужчины. Известно, что обвиняемые являются уроженцами ВКО и Павлодара.