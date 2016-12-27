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Громкий процесс в Атырау: Утеуов отказался от своих показаний

Просмотров:504 Опубликовано: Сегодня, 07:48
Громкий процесс в Атырау: Утеуов отказался от своих показаний
Манарбек Утеуов. Фото с сайта azh.kz
В Атырау главный фигурант дела девяти сотрудников УВД города, обвиняемых в фальсификации доказательств, превышении власти, коррупции, служебном подлоге и ряде других серьезных преступлений, сделал неожиданное заявление. Манарбек Утеуов заявил, что отказывается от прежних показаний и берет всю вину на себя, сообщает "Ак Жайык".

"Я решился на этот шаг, потому что нахождение в СИЗО стало невыносимым. Сотрудники учреждения, в том числе Канат Кадыров, оказывают на меня давление. Я, честно сказать, сильно устал, не ел три дня, голодовку я объявил, вызовите мне скорую", - сказал он.

По его словам, несколькими днями ранее, он в знак протеста проглотил ложку и был экстренно доставлен в областную больницу, где его прооперировали. "Когда меня привезли обратно, то почти сразу посадили в карцер, не дав прийти в себя", - добавил Утеуов.

На вопрос судьи о том, почему экс-полицейский резко изменил показания, тот ответил, что опасается за жизни своих близких. "Прежде всего я опасаюсь за жизни своих родных и близких и буду рад, если меня как можно скорее этапируют в колонию. Еще раз говорю: все преступления совершил я сам, другие подсудимые в этом не виноваты", - заявил он.

После этого Утеуова вывели под руки из зала суда, а спустя несколько минут приехала карета скорой помощи.



Напомним, группа сотрудников ГУВД оказалась на скамье подсудимых в результате сенсационного открытого письма так называемого "раскаявшегося полицейского" Манарбека Утеуова, на сегодня уже осужденного на 22 года тюрьмы за убийство гражданина Узбекистана Дмитрия Кима. В письме Утеуов сознался в убийстве, попросил прощения у родственников и обвинил своих бывших коллег-полицейских и руководство полиции в организации заказных убийств, рэкете, рейдерстве, покровительстве проституции, фальсификации уголовных дел.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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 Шплинт (Посетители) Сегодня, 09:32
Ну Ну,
Он сам в системе. Он боится мести подельников, потому и рвется на этап. В СИЗО обычно и умерщвляют.

По весне ливни ринутся в бой,
С ними я возвращаюсь домой..
 
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maks.esm (Посетители) Сегодня, 09:28
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 FANTOM (Посетители) Сегодня, 08:55
Да он сам же не ангел! А так всю гниль приоткрыл, правоохранительных органов
 
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  • ПетровичЪ.
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  • Шплинт
 albatros (Посетители) Сегодня, 08:44
Еще раз говорю: все преступления совершил я сам, другие подсудимые в этом не виноваты", - заявил он.


Эти слова и лягут в основу приговора.На всё остальное,суд закроет глаза.Те,кто оказывает на него давление--похоже,добились своего!Но мне его не жаль,он знал,на что шёл...

Diomedea exulans
 
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  • ПетровичЪ.
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 08:26
Удивлены сто он еще жив, против системы попер, не жилец он, не жилец
 
 

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