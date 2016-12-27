Громкий процесс в Атырау: Утеуов отказался от своих показаний

В Атырау главный фигурант дела девяти сотрудников УВД города, обвиняемых в фальсификации доказательств, превышении власти, коррупции, служебном подлоге и ряде других серьезных преступлений, сделал неожиданное заявление. Манарбек Утеуов заявил, что отказывается от прежних показаний и берет всю вину на себя, сообщает "Ак Жайык".
"Я решился на этот шаг, потому что нахождение в СИЗО стало невыносимым. Сотрудники учреждения, в том числе Канат Кадыров, оказывают на меня давление. Я, честно сказать, сильно устал, не ел три дня, голодовку я объявил, вызовите мне скорую", - сказал он.
По его словам, несколькими днями ранее, он в знак протеста проглотил ложку и был экстренно доставлен в областную больницу, где его прооперировали. "Когда меня привезли обратно, то почти сразу посадили в карцер, не дав прийти в себя", - добавил Утеуов.
На вопрос судьи о том, почему экс-полицейский резко изменил показания, тот ответил, что опасается за жизни своих близких. "Прежде всего я опасаюсь за жизни своих родных и близких и буду рад, если меня как можно скорее этапируют в колонию. Еще раз говорю: все преступления совершил я сам, другие подсудимые в этом не виноваты", - заявил он.
После этого Утеуова вывели под руки из зала суда, а спустя несколько минут приехала карета скорой помощи.
Напомним, группа сотрудников ГУВД оказалась на скамье подсудимых в результате сенсационного открытого письма так называемого "раскаявшегося полицейского" Манарбека Утеуова, на сегодня уже осужденного на 22 года тюрьмы за убийство гражданина Узбекистана Дмитрия Кима. В письме Утеуов сознался в убийстве, попросил прощения у родственников и обвинил своих бывших коллег-полицейских и руководство полиции в организации заказных убийств, рэкете, рейдерстве, покровительстве проституции, фальсификации уголовных дел.
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