Очевидец сравнил падающий Ту-154 с мотоциклом на заднем колесе

Сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ РФ, который во время авиакатастрофы Ту-154 находился на катере в Черном море и стал ее свидетелем, рассказал, что перед падением самолет летел с неестественно задранным вверх носом, сравнив его с мотоциклом, поставленным на заднее колесо, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к следствию.
По словам очевидца, после взлета Ty-154, не набрав необходимую высоту, стал снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку. Накрененный самолет задел воду хвостом, который при ударе отвалился и пошел ко дну.
По мнению экспертов, описываемая картина событий может свидетельствовать о том, что причиной катастрофы стали неверные действия пилотов. Известно, что при взлете скорость ТУ-154 была штатной - 345 километров в час, однако уже спустя несколько секунд самолет начал терять ее и снижаться. Произойти это могло из-за того, что экипаж решил слишком энергично поднять машину вверх.
Как отмечает издание, катастрофе в Сочи могли способствовать и технические факторы. Например, возможная перегруженность самолета (известно, что пилот в разговоре с диспетчером называл свою машину "тяжелой"), нарушение центровки лайнера его грузом, неправильная работа закрылков или стабилизатора машины, а также внезапное падение тяги двигателей.
Отметим, что изложенные выше версии были косвенно подтверждены и в официальном сообщении ФСБ России, назвавшей в числе возможных причин катастрофы "ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета". При этом в службе заявили, что признаков, указывающих на возможность теракта на борту самолета, не обнаружено.
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