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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Очевидец сравнил падающий Ту-154 с мотоциклом на заднем колесе

Просмотров:1141 Опубликовано: Сегодня, 07:52
Очевидец сравнил падающий Ту-154 с мотоциклом на заднем колесе
РИА Новости©
Сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ РФ, который во время авиакатастрофы Ту-154 находился на катере в Черном море и стал ее свидетелем, рассказал, что перед падением самолет летел с неестественно задранным вверх носом, сравнив его с мотоциклом, поставленным на заднее колесо, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к следствию.

По словам очевидца, после взлета Ty-154, не набрав необходимую высоту, стал снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку. Накрененный самолет задел воду хвостом, который при ударе отвалился и пошел ко дну.

По мнению экспертов, описываемая картина событий может свидетельствовать о том, что причиной катастрофы стали неверные действия пилотов. Известно, что при взлете скорость ТУ-154 была штатной - 345 километров в час, однако уже спустя несколько секунд самолет начал терять ее и снижаться. Произойти это могло из-за того, что экипаж решил слишком энергично поднять машину вверх.

Как отмечает издание, катастрофе в Сочи могли способствовать и технические факторы. Например, возможная перегруженность самолета (известно, что пилот в разговоре с диспетчером называл свою машину "тяжелой"), нарушение центровки лайнера его грузом, неправильная работа закрылков или стабилизатора машины, а также внезапное падение тяги двигателей.

Отметим, что изложенные выше версии были косвенно подтверждены и в официальном сообщении ФСБ России, назвавшей в числе возможных причин катастрофы "ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета". При этом в службе заявили, что признаков, указывающих на возможность теракта на борту самолета, не обнаружено.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 11:53
Apmaxa,
Маленькое алаверды про экипаж:
.
Подполковник Александр Петухов — штурман разбившегося Ту-154Б-2 — в апреле 2011 года участвовал в спасении «танцующего лайнера». Тогда самолет такой же модели совершал посадку в аэропорту Чкаловский с неисправной системой управления. Борт Ту-154Б-2 RA-88563 планировали перегнать на ремонт в Самару. После взлета самолета в работе его системы управления обнаружились неполадки. Самолет стал раскачиваться в воздухе и подпрыгивать, что было заметно с земли. Журналисты позднее назвали лайнер танцующим. Тем не менее самолет удалось вернуть на полосу в Чкаловском благодаря умелым действиям экипажа. Петухов был штурманом «танцующего лайнера», наряду с коллегами его наградили орденом Мужества. (с) NNM
.
ЗЫ. Конечно все может случиться. Но экипаж - не пацаны, это факт.
 
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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 11:34
Цитата: ПетровичЪ.
В первый день очевидцев не было.


вчера по новостям сказали, что нашлось и видео с видеорегистратора.

По мнению экспертов, описываемая картина событий может свидетельствовать о том, что причиной катастрофы стали неверные действия пилотов.


так вроде главный пилот больше 3000 часов налетал и так ошибиться?
 
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  • Apmaxa
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 09:04
Цитата: Ну Ну
нашли крайних

Как говорят,концы в воду.

Цитата: Швейк
Ещё немного, и найдётся очевидец

В первый день очевидцев не было.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • ПетровичЪ.
  • Ну Ну
  • Шплинт
  • nadiuna
 Швейк (Посетители) Сегодня, 08:59
Ещё немного, и найдётся очевидец того, что самолёт летел хвостом вперёд stena
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Швейк
  • ПетровичЪ.
  • Шплинт
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 08:38
Спроса от умерших нет, ответить и защитить себя не смогут, нашли крайних
 
 

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