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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Пес два дня ложился под поезд, защищая другую раненую собаку

Просмотров:129 Опубликовано: Сегодня, 09:31
Пес два дня ложился под поезд, защищая другую раненую собаку
Фото: facebook.com/den.podolchak
На Украине пес в течение двух суток согревал и охранял другую собаку, раненую поездом.

Животных обнаружили на станции Цегловка недалеко от Ужгорода, рассказал местный житель Денис Малафеев на своей странице в Facebook.

О собаках он узнал от своих друзей, которые рассказали, что на железнодорожных путях уже два дня лежат собаки. Когда он и несколько других человек приехали на место, чтобы помочь животным, оказалось, что одна собака-девочка травмирована поездом и не в состоянии передвигаться самостоятельно. Несколько попыток убрать животное с путей оказались тщетными, т. к. другой пес всячески защищал ее.



В какой-то момент Денис увидел надвигающийся поезд. «Мне стало не по себе! Услышав сигнал машиниста, кобель подошел к суке, прижался и лег рядом с ней! Оба животных опустили головы, прижав их к земле, и поезд проехал!!! Ребята, кобель это делал 2 сутки подряд! Вдумайтесь только!!! Он грел ее две сутки, чтоб она не замерзла, и подвергал себя опасности каждый раз!!! Я не знаю, как это назвать: инстинкт, любовь, дружба, преданность. Знаю одно — не все люди так могут!!! Это поучительно для нас!» — пишет молодой человек.



Сейчас животные находятся в приюте. Волонтеры разыскивают их хозяев или тех, кто готов взять их к себе. «Есть два дня когда вы не сможете ничего сделать: один называется (вчера), другой (завтра). Так что СЕГОДНЯ прекрасный день, чтобы помочь кому-нибудь!» — добавляет он.

Пес два дня ложился под поезд, защищая другую раненую собаку
Источник: pravmir.ru
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Комментарии ( 1 )

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ДухLess (Посетители) Сегодня, 09:57
Вот они - человеческие отношения! hypnosis

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
 

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