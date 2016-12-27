Сейчас на сайте
3070
объявлений
  • куплю Молдинг с хромом
  • продам Резину Dunlop за 80 000 тенге
  • продам Накладки хромированные за 15 000 тенге
  • Профессиональная тонировка
  • продам Mitsubishi Carisma за 900 000 тенге
  • Услуги моториста
  • продам BMW 525i за 1 500 000 тенге
 

 
Вторник, 27 Декабря
+1...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 332.88 KZT
  • €1 = 347.86 KZT
  • 1 RUB = 5.48 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

На какие продукты больше всего выросли цены в Казахстане

Просмотров:685 Опубликовано: Сегодня, 10:52
На какие продукты больше всего выросли цены в Казахстане
Фото из открытых источников
Основная динамика по ценам наблюдается на чай, крупы, яйца кур, хлеб пшеничный, мясо кур, сахар-песок.

Министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев на заседании Правительства РК рассказал, на какие продукты больше всего выросли цены, передает корреспондент Zakon.kz.

«Касательно цен на социально-значимые продовольственные товары (СЗПТ), по состоянию на 20 декабря 2016 года мы провели срез товаров, подверженных наибольшему росту цен. Из 33 социально-значимых продовольственных товаров основная динамика по ценам наблюдается по 6 группам: чай, крупы, яйца кур, хлеб пшеничный, мяса кур, сахар-песок», - сказал он.

По его словам, местные исполнительные органы сейчас активизировали работу своих стабилизационных фондов и проводят соответствующие интервенции. «Считаем, что акиматам надо сейчас активно держать данный вопрос на контроле и не допускать роста цен», - указал глава ведомства.

Также К. Бишимбаев проинформировал насчет тарифов на регулируемые услуги субъектов естественной монополии.

«Так, 17 ноября 2016 года советом по экономической политике при Правительстве РК одобрен вклад в инфляцию от регулируемых тарифов на 2016 год на уровне 0,99%. Во исполнение поручения Главы государства о недопущении роста тарифов субъектов естественной монополии до конца текущего года, Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК с сентября по декабрь текущего года не принимались решения по утверждению новых тарифов субъектов рынка. Так, в настоящее время совокупный вклад в инфляцию от тарифов на регулируемые услуги составил 0,825%, что соответствует утвержденному уровню вклада в инфляцию 0,99%», - подчеркнул министр.
Источник: Zakon.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • akulina
 шаман (Посетители) Сегодня, 11:43
Цитата: Orion
Опять ни о чём, цены везде растут, а у них на 0.99% инфляции. Уж не стыдились бы лучше, хотя о чём я.

они по ходу по себе судят, у них то зарплата растет прямо пропорционально к росту к цен

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Mestnyi
  • nadiuna
  • akulina
 Orion (Посетители) Сегодня, 10:57
Опять ни о чём, цены везде растут, а у них на 0.99% инфляции. Уж не стыдились бы лучше, хотя о чём я.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2010-2016 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130002, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика