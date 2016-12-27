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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Российский дипломат внезапно скончался в Казахстане

Просмотров:1317 Опубликовано: Сегодня, 12:18
Российский дипломат внезапно скончался в Казахстане
Фото пресс-службы генконсульства РФ в Усть-Каменогорске
В Усть-Каменогорске обнаружен мертвым начальник временной группы Генерального консульства России. Тело дипломата Романа Скрыльникова нашли в квартире. По предварительной версии, мужчина скончался от инфаркта, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По имеющейся информации, тело сотрудника Генконсульства обнаружил его водитель в арендуемой квартире. Стражи правопорядка не нашли на теле дипломата каких-либо следов насильственной смерти. Наиболее вероятная причина смерти Скрыльникова – инфаркт. Полицейские отрабатывают все возможные версии случившегося.

В Генеральном консульстве Российской Федерации в Усть-Каменогорске наотрез отказались рассказывать о причинах трагического инцидента, заявив, что "воздерживаются от комментариев".

"С большим прискорбием можем подтвердить, что 26 декабря командированный гражданин Российской Федерации Роман Скрыльников скоропостижно скончался в Усть-Каменогорске от инфаркта. Сейчас ведется работа над тем, чтобы тело гражданина России в самое ближайшее время было доставлено на родину", - рассказал нашему корреспонденту и.о. пресс-секретаря Посольства Российской Федерации в Казахстане Илья Лябухов.

Между тем, в диппредставительстве не уточнили сути работы Скрыльникова в Генеральном консульстве в Усть-Каменогорске.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 10 )

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  • Ну Ну
 шаман (Посетители) Сегодня, 15:07
Цитата: Эксперт
видимо боярышник с Иркутска прислали

собой привез

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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 bazar_zhok (Посетители) Сегодня, 15:05
причин из-за чего происходит инфаркт - много. это и стрессы и экология и т.д и т.п., но
из этого мнгожества, основных причин всего 2: алкоголь и табак.
то есть примерно 80% болезней вызваны как правило всего 20% причин.
устранив эти 20% причин можно сократить заболеваемость на 80%.

Благополучие пендосов и гейропейцев зиждется на неблагополучии стран третьего мира и в том числе на нашем.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 14:36
Земля пухом.Висакосит.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 14:35
Мои соболезнования
 
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  • bazar_zhok
  • шаман
 Эксперт (Посетители) Сегодня, 13:29
видимо боярышник с Иркутска прислали
 
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Шплинт (Посетители) Сегодня, 12:50
Могой,
Бог с ним. Просто, под инфаркт сейчас модно работать. Реже стали работать под суицид.

По весне ливни ринутся в бой,
С ними я возвращаюсь домой..
 
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  • bazar_zhok
 Могой (Посетители) Сегодня, 12:46
"Что-то тут не так..." ? А почему сомнение ?Умер от инфаркта. Сейчас много умирают от сердечных болезней. Болезнь ведь не сортирует людей по занимаемым должностям.
 
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Шплинт (Посетители) Сегодня, 12:46
Vladimir_aktau,
Между тем, в диппредставительстве не уточнили сути работы Скрыльникова в Генеральном консульстве в Усть-Каменогорске.

Я про это. Ладно, подождем.. skuchno

По весне ливни ринутся в бой,
С ними я возвращаюсь домой..
 
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Vladimir_aktau (Посетители) Сегодня, 12:42
Цитата: Шплинт
Что-то тут не так..

Получается так, когда что то скрывает (обычно скрывает от злоупотребление алкоголя)
 
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Шплинт (Посетители) Сегодня, 12:32
Что-то тут не так.. look

По весне ливни ринутся в бой,
С ними я возвращаюсь домой..
 
 

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