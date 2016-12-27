"Казинвестбанк" лишен лицензии на проведение банковских операций

АО "Казинвестбанк" лишен лицензии на проведение банковских и иных операций ,а также на ведение деятельности на рынке ценных бумаг. Таково постановление Правления Нацбанка РК от 26 декабря 2016 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"В соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 291 принято решение о лишении АО "Казинвестбанк" (далее - Банк) лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, выданной Банку Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) 21 марта 2008 года № 221, по основаниям, предусмотренным подпунктом в) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее - Закон о банках), за систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям, с 27 декабря 2016 года.
Ввиду низкой доли активов и обязательств Банка в совокупных активах и обязательствах банковского сектора (0,7 процента) лишение Банка лицензии не несет рисков для других финансовых организаций. Приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан № 468 от 26 декабря 2016 года назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления Банка. Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии судом.
С 27 декабря 2016 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого Банка, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в Банк денег", - говорится в сообщении Нацбанка.
Отмечается, что Национальный Банк Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) банка.
С даты возбуждения судом дела о принудительной ликвидации "Казинвестбанка" требования кредиторов к банку могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных с текущими расходами на содержание Банка.
Банк является участником системы обязательного гарантирования депозитов физических лиц, в связи с чем депозиторам в установленном порядке будет выплачено гарантийное возмещение.
"По всем вопросам деятельности временной администрации необходимо обращаться к Руководителю временной администрации - Зинуллиной Д.М. либо заместителю Руководителя - Отцовой А.Л. по телефону +7012224736.
По всем интересующим вопросам также можно обратиться по телефону "горячей линии" +7(727) 330 00 77, а также в Управление по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Национального Банка РК по телефону +7(727) 278 80 84", - говорится в сообщении Нацбанка РК.
Ранее были приостановлены лицензии на прием депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц АО "Казинвестбанк" и АО "Дельта Банк".
Ранее эксперты назвали способы хранения денег, помимо банковских депозитов.
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