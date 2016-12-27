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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанским чиновникам предложили вдвое увеличить зарплату

Просмотров:232 Опубликовано: Сегодня, 13:31
Казахстанским чиновникам предложили вдвое увеличить зарплату
Фото из открытых источников
Но вместе с этим поступило предложение о сокращении количества чиновников на треть. Предложенные меры должны помочь снизить уровень коррупции в госорганах.

Заместитель председателя агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев предложил использовать международных опыт стран по сокращению количества чиновников.

Он подчеркнул, что сократив госаппарат всего на 35% зарплата оставшихся увеличится в два раза. В качестве примера Шпекбаев привёл реформу в Грузии и странах Прибалтики.

"Во всех странах, которые провели большие реформы, если взять Грузию, Молдавию, ряд Восточно-Европейских стран, Прибалтики, все начинали с непопулярных и болезненных мер повышения заработной платы. Если в Грузии они увеличили в три раза, то сокращали чиновничий аппарат в два-три раза. Мы с господином Ергожиным рассматривали этот вопрос. Если сегодня на 35% сократить чиновников в Казахстане, то с учётом административных расходов можно в два раза повысить заработную плату", – сказал он в ходе встречи с депутатами Сената.

Алик Шпекбаев отметил, что у Казахстана есть все возможности для внедрения этой системы. В числе положительных моментов после внедрения изменений он назвал снижение общего уровня коррупции в госорганах.

"У нас больше других возможностей повысить, стимулировать процесс. Для этого надо ещё раз проработать все аспекты, связанные с этим. Это мы выносим в качестве предложения. Это один из залогов успеха по снижению коррупции", – добавил он.

В заключение Шпекбаев добавил, что оценка международных экспертов стран, которые уже внедрили систему по сокращению чиновников, была положительной.
Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 5 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 14:00
А может просто сократить и убавить зарплату, тогда чиновник поймёт каково живется большинству населения.
 
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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 13:52
Цитата: Швейк
А как на счёт учителей, врачей и прочих работяг?

Раб не должен шиковать. Рабу платят столько, чтобы на корм хватало...
 
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Валерий_М (Посетители) Сегодня, 13:48
снизить уровень коррупции в госорганах.

Приходит антикоррупционер к коррупционеру и говорит:
- Папа, дай денег... crazy
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Mestnyi
  • Швейк
  • RRR
  • Валерий_М
 ДухLess (Посетители) Сегодня, 13:46
Предложенные меры должны помочь снизить уровень коррупции в госорганах.

Это вряд ли...

Глядя на чиновников, лучше понимаешь жизненную несправедливость, что молока от козлов не дождешься, а вот капусты на них не напасешься.(с) lol

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • ДухLess
  • Mestnyi
  • Валерий_М
  • Orion
 Швейк (Посетители) Сегодня, 13:43
А как на счёт учителей, врачей и прочих работяг? beat
 
 

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