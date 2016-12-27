Казахстанским чиновникам предложили вдвое увеличить зарплату

Но вместе с этим поступило предложение о сокращении количества чиновников на треть. Предложенные меры должны помочь снизить уровень коррупции в госорганах.



Заместитель председателя агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев предложил использовать международных опыт стран по сокращению количества чиновников.



Он подчеркнул, что сократив госаппарат всего на 35% зарплата оставшихся увеличится в два раза. В качестве примера Шпекбаев привёл реформу в Грузии и странах Прибалтики.



"Во всех странах, которые провели большие реформы, если взять Грузию, Молдавию, ряд Восточно-Европейских стран, Прибалтики, все начинали с непопулярных и болезненных мер повышения заработной платы. Если в Грузии они увеличили в три раза, то сокращали чиновничий аппарат в два-три раза. Мы с господином Ергожиным рассматривали этот вопрос. Если сегодня на 35% сократить чиновников в Казахстане, то с учётом административных расходов можно в два раза повысить заработную плату", – сказал он в ходе встречи с депутатами Сената.



Алик Шпекбаев отметил, что у Казахстана есть все возможности для внедрения этой системы. В числе положительных моментов после внедрения изменений он назвал снижение общего уровня коррупции в госорганах.



"У нас больше других возможностей повысить, стимулировать процесс. Для этого надо ещё раз проработать все аспекты, связанные с этим. Это мы выносим в качестве предложения. Это один из залогов успеха по снижению коррупции", – добавил он.



В заключение Шпекбаев добавил, что оценка международных экспертов стран, которые уже внедрили систему по сокращению чиновников, была положительной.