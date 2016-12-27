В Нацбюро уточнили информацию об экс-главреде "Радиоточки"

В Нацбюро уточнили информацию об экс-главреде сайта "Радиоточка" Бекжане Идрисове, который покинул страну, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как сообщил журналистам в кулуарах Сената Парламента заместитель председателя Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, Идрисов приглашался в качестве свидетеля.



"Он приглашался всего лишь в качестве свидетеля. В отношении него никаких ограничений - ни по линии пограничной службы, ничего не было. Он выехал свободно. Его допросили, достаточно его показаний", - сказал Алик Шпекбаев.



Отвечая на вопрос журналиста, Шпекбаев отметил, что на суде свидетеля можно будет допросить через видеосвязь. "Время покажет. Если надо будет, у нас же возможности сейчас технические большие, могут и там, где он будет, через видеосвязь опросить. Проблем не должно быть", - отметил зампред Агентства.



Напомним, Бекжан Идрисов сообщил о том, что покинул Казахстан, на своей странице в Facebook. Свое решение он связывает с арестом директора издания Бигельды Габдуллина.



В редакции "Радиоточки" прокомментировали сообщение Идрисова. На сайте издания говорилось, что редакционный телефон разрывается, коллеги беспокоятся и спрашивают, что происходит и что будет с проектом дальше. "Бекжан покинул пост главного редактора "Радиоточки" в начале декабря. С тех пор почти не выходил на связь, и сообщение о его отъезде стало новостью и для нас тоже. "Радиоточка" работает в штатном режиме", - отметили в редакции.



Напомним, в ноябре по подозрению в вымогательстве был арестован директор издания Бигельды Габдуллин. Следствие полагает, что Габдуллин, используя подконтрольные СМИ CentralAsiaMonitor и Radiotochka.kz, активизировал информационную атаку в отношении руководителей государственных органов путем публикаций негативных материалов, порочащих деловую репутацию.