С 2017 года для казахстанцев изменятся правила оформления виз

С 1 января 2017 года начинают действовать новые правила оформления приглашений и выдачи виз для казахстанцев, а также для иностранных граждан в РК, сообщает КазТАГ со ссылкой на министра иностранных дел РК Ерлана Идрисова.



С нового года граждане уже 45 государств, среди которых члены ОЭСР, а также ОАЭ, Малайзия, Сингапур и Княжество Монако, получат право на безвизовый въезд в Казахстан сроком до 30 дней со дня въезда на территорию нашей страны.



Помимо вышеназванных государств, граждане 19 стран освобождаются от визовых требований на основе подписанных двусторонних соглашений.



«В этом году заключено соглашение о безвизовых поездках по национальным паспортам с Бразилией. Со Шри-Ланкой подписано соглашение по дипломатическим и служебным паспортам, также состоялась церемония обмена нотами о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам с Японией», – рассказал министр на брифинге.



Для казахстанцев, выезжающих в США, увеличили срок действия виз с 5 до 10 лет.



«В конце года мы договорились с США об увеличении срока взаимной выдачи виз до 10 лет. Ранее срок действия виз был 5 лет. Теперь визы и казахстанские, и американские по наиболее востребованным категориям, в частности туристические, деловые и дипломатические визы, будут выдаваться на большой срок, и это огромное удобство для граждан обеих стран», – пояснил Идрисов.