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Казахстанские операторы мобильной связи отменяют безлимитный 4G-интернет

Просмотров:881 Опубликовано: Сегодня, 15:36
Казахстанские операторы мобильной связи отменяют безлимитный 4G-интернет
Фото с сайта androidauthority.net
Срок акции "Безлимитный 4G-интернет" заканчивается. С нового года абоненты всех операторов мобильной связи будут получать ограниченный трафик согласно своему тарифному плану, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Безлимитный интернет у абонентов Tele2 и Altel будет работать только до 31 декабря. C 1 января 2017 года интернет-трафик будет ограничен лимитом в соответствии с тарифными планами.

"Напоминаем вам об окончании срока действия акционных тарифных планов "Большой", "Большой Архивный 3", "Крутой" и "Крутой Архивный 3" с безлимитным интернет-трафиком 31 декабря 2016 года", - сообщается на сайте Tele2.

Altel тоже предупреждает об окончании акции на безлимитный 4G-интернет. Но абоненты оператора могут продлить неограниченный трафик еще на месяц.

"Абоненты, подключившие, переподключившие или внесшие очередную абонентскую плату за использование акционных тарифных планов "Форсаж", "Турбо Форсаж" и "Non Stop" до 31 декабря 2016 года включительно, смогут использовать акционный тариф с безлимитным интернет-трафиком в течение 30 календарных дней до момента списания следующей абонентской платы", - говорится на сайте Altel.

Beeline также не собирается продолжать предоставление безлимитного интернета.

"Мы изначально так и говорили. Не делали из этого тайну. Пока не будем продлевать. Мы различные варианты продумываем, но бесплатного безлимита не будет", - сказал директор по корпоративным коммуникациям Beeline Kazakhstan Алексей Бендзь.

В Kcell на тарифных планах "Престиж+" неограниченный трафик в сети 4G будет предоставляться до 10 января. В компании сообщили, что продлевать срок акции не будут.

В начале апреля 2016 года мобильный оператор Altel отменил тарифные планы с безлимитным интернетом. Это произошло после объединения с Tele2. Абоненты компании возмутились закрытием услуги и начали штурмовать салоны связи. В итоге Altel вернул безлимитный интернет только тем клиентам, у которых не закончился срок абонентской платы.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • nadiuna
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 16:18
Замануха типа "Digi",3,5 в месяц безлимит типа,скорость смешная.
 
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  • ПетровичЪ.
 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 16:04
не долго песенка играла... хотя я ни разу не использовал 4Г.

Цитата: keyzet
с нашим 4джи картинки в вк не видать


это глюк самого вк.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ПетровичЪ.
  • Швейк
  • nadiuna
 keyzet (Посетители) Сегодня, 15:52
с нашим 4джи картинки в вк не видать
 
 

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