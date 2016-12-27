Казахстанские операторы мобильной связи отменяют безлимитный 4G-интернет

Срок акции "Безлимитный 4G-интернет" заканчивается. С нового года абоненты всех операторов мобильной связи будут получать ограниченный трафик согласно своему тарифному плану, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Безлимитный интернет у абонентов Tele2 и Altel будет работать только до 31 декабря. C 1 января 2017 года интернет-трафик будет ограничен лимитом в соответствии с тарифными планами.



"Напоминаем вам об окончании срока действия акционных тарифных планов "Большой", "Большой Архивный 3", "Крутой" и "Крутой Архивный 3" с безлимитным интернет-трафиком 31 декабря 2016 года", - сообщается на сайте Tele2.



Altel тоже предупреждает об окончании акции на безлимитный 4G-интернет. Но абоненты оператора могут продлить неограниченный трафик еще на месяц.



"Абоненты, подключившие, переподключившие или внесшие очередную абонентскую плату за использование акционных тарифных планов "Форсаж", "Турбо Форсаж" и "Non Stop" до 31 декабря 2016 года включительно, смогут использовать акционный тариф с безлимитным интернет-трафиком в течение 30 календарных дней до момента списания следующей абонентской платы", - говорится на сайте Altel.



Beeline также не собирается продолжать предоставление безлимитного интернета.



"Мы изначально так и говорили. Не делали из этого тайну. Пока не будем продлевать. Мы различные варианты продумываем, но бесплатного безлимита не будет", - сказал директор по корпоративным коммуникациям Beeline Kazakhstan Алексей Бендзь.



В Kcell на тарифных планах "Престиж+" неограниченный трафик в сети 4G будет предоставляться до 10 января. В компании сообщили, что продлевать срок акции не будут.



В начале апреля 2016 года мобильный оператор Altel отменил тарифные планы с безлимитным интернетом. Это произошло после объединения с Tele2. Абоненты компании возмутились закрытием услуги и начали штурмовать салоны связи. В итоге Altel вернул безлимитный интернет только тем клиентам, у которых не закончился срок абонентской платы.