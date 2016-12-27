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Полицейский задержан по подозрению в убийстве пропавшего сотрудника УВД Кокшетау

Просмотров:441 Опубликовано: Сегодня, 16:21
Полицейский задержан по подозрению в убийстве пропавшего сотрудника УВД Кокшетау
Фото Турар Казангапов©
Разыскиваемый сотрудник УВД Кокшетау найден мертвым, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

26 декабря сотрудниками ДВД Акмолинской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан сотрудник полиции, подозреваемый в убийстве старшего лейтенанта полиции Дархана Еламанова, пропавшего 25 декабря 2016 года.

"Из показаний подозреваемого, убийство было совершено на почве личных неприязненных отношений. В настоящее время труп погибшего найден, назначены ряд экспертиз. Имеются признательные показания, изъяты вещественные доказательства", - сообщили в пресс-службе ДВД области.

Начато досудебное производство по статье "Убийство", подозреваемый задержан и в порядке статьи 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания. В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс следственных мероприятий.

Ранее в ДВД Акмолинской области сообщили об исчезновении сотрудника УВД Кокшетау 27-летнего Дархана Еламанова. На поиск пропавшего был ориентирован личный состав ДВД области.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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