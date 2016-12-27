Полицейский задержан по подозрению в убийстве пропавшего сотрудника УВД Кокшетау

Разыскиваемый сотрудник УВД Кокшетау найден мертвым, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.



26 декабря сотрудниками ДВД Акмолинской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан сотрудник полиции, подозреваемый в убийстве старшего лейтенанта полиции Дархана Еламанова, пропавшего 25 декабря 2016 года.



"Из показаний подозреваемого, убийство было совершено на почве личных неприязненных отношений. В настоящее время труп погибшего найден, назначены ряд экспертиз. Имеются признательные показания, изъяты вещественные доказательства", - сообщили в пресс-службе ДВД области.



Начато досудебное производство по статье "Убийство", подозреваемый задержан и в порядке статьи 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания. В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс следственных мероприятий.



Ранее в ДВД Акмолинской области сообщили об исчезновении сотрудника УВД Кокшетау 27-летнего Дархана Еламанова. На поиск пропавшего был ориентирован личный состав ДВД области.