Полицейский задержан по подозрению в убийстве пропавшего сотрудника УВД Кокшетау

Разыскиваемый сотрудник УВД Кокшетау найден мертвым, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.
26 декабря сотрудниками ДВД Акмолинской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан сотрудник полиции, подозреваемый в убийстве старшего лейтенанта полиции Дархана Еламанова, пропавшего 25 декабря 2016 года.
"Из показаний подозреваемого, убийство было совершено на почве личных неприязненных отношений. В настоящее время труп погибшего найден, назначены ряд экспертиз. Имеются признательные показания, изъяты вещественные доказательства", - сообщили в пресс-службе ДВД области.
Начато досудебное производство по статье "Убийство", подозреваемый задержан и в порядке статьи 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания. В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс следственных мероприятий.
Ранее в ДВД Акмолинской области сообщили об исчезновении сотрудника УВД Кокшетау 27-летнего Дархана Еламанова. На поиск пропавшего был ориентирован личный состав ДВД области.
2010-2016 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130002, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.