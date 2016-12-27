Генпрокурор РК назвал патрули на дорогах "средневековьем"

С лихачами на дорогах должны разбираться скоростомеры и камеры. Об этом заявил генеральный прокурор Казахстана Жакип Асанов, назвав "средневековьем" патрули на дорогах, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Бывают случаи, когда полицейские делают это (совершают коррупционные преступления - прим. автора) вопреки своей воле, их вынуждают их же начальники. В Алматинской области командиры роты ДПС установили поборы с подчиненных. Еженедельно каждый должен сдавать определенную сумму. Конечно, они боялись, что их уволят, поэтому вымогали с водителей и давали начальникам. Думаю, что с лихачами на дорогах должны разбираться скоростомеры и камеры. Надо вообще это прекращать, это уже средневековье", - сказал Жакип Асанов.
Генпрокурор рассказал об итогах исследования международной некоммерческой организации Transparency International. По его словам, в исследовании приводятся показания 1 500 респондентов, из которых каждый второй признался, что давал взятку дорожным полицейским.
"Полиция чаще находится под ударом, с одной стороны они всегда на передовой, противостоят вооруженным преступникам, рискуют жизнью. С другой они постоянно находятся в зоне коррупционных рисков", - отметил Асанов.
Также генпрокурор отметил, что, по данным того же исследования, 37 процентов респондентов признали, что в борьбе с коррупцией есть прогресс и соответствующие органы стали более активно бороться с этим злом. По его словам, три года назад эта цифра была вдвое меньше.
Отметим, в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции на заседании Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью под председательством генпрокурора Жакипа Асанова были подняты вопросы соблюдения личным составом правоохранительных органов антикоррупционного законодательства и Этического кодекса госслужащих.
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