На 16 вокзалах Казахстана будут досматривать пассажиров

С 2017 года планируется внедрение досмотра пассажиров на 16 железнодорожных вокзалах Казахстана в соответствии с уровнем террористической опасности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МИР РК.
Досмотр в первую очередь будет проводиться на 5 внеклассных вокзалах. Так, в первом квартале досмотр будет введен на вокзалах Алматы 1, Алматы 2 и Астана, в первом полугодии вокзалы Актобе и Караганды, а также до конца 2017 года досмотр будет вводиться на всех остальных вокзалах.
Также в 2017-2018 годах будут внедряться:
- система оповещения пассажиров в случае опоздания поездов; - создание в системе продажи проездных документов "листа ожидания"; - внедрение "Call-centre" для предоставления жалоб и предложений; - внедрение стандарта обслуживания пассажиров проводниками.
В 2017 году планируется запустить новые поезда, сформированные вагонами "Тұлпар-Тальго" по маршрутам Алматы-Шымкент, Астана-Уральск, Алматы-Уральск и Астана-Алматы-Алтынколь, Астана-Атырау, Астана-Мангышлак, Астана-Шымкент.
В 2016 году были отменены международные поезда до Москвы, Санкт-Петербурга и Киева. Основными причинами отмены поездов стали высокая цена проезда и низкая наполняемость по территории РФ.
Со 2 сентября 2016 года введены новые Правила перевозок пассажиров. К примеру, в новых правилах усовершенствован порядок и условия предоставления постельных принадлежностей, предоставления электронных, услуг, повышены требования по оснащению вагонов.
В ведомстве отмечают, что принимаемые меры позволят повысить прозрачность государственного субсидирования перевозок пассажиров; обеспечить обновление парка пассажирских вагонов с учетом выбытия вагонов по сроку службы и привлечь на эти цели более 16 миллиардов тенге инвестиций; повысить антитеррористическую безопасность вокзалов, особенно в период проведения международных мероприятий; повысить доступность железнодорожных пассажирских перевозок для всех категории граждан.
2010-2016 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130002, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.