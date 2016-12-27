На 16 вокзалах Казахстана будут досматривать пассажиров

С 2017 года планируется внедрение досмотра пассажиров на 16 железнодорожных вокзалах Казахстана в соответствии с уровнем террористической опасности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МИР РК.



Досмотр в первую очередь будет проводиться на 5 внеклассных вокзалах. Так, в первом квартале досмотр будет введен на вокзалах Алматы 1, Алматы 2 и Астана, в первом полугодии вокзалы Актобе и Караганды, а также до конца 2017 года досмотр будет вводиться на всех остальных вокзалах.



Также в 2017-2018 годах будут внедряться:



- система оповещения пассажиров в случае опоздания поездов;

- создание в системе продажи проездных документов "листа ожидания";

- внедрение "Call-centre" для предоставления жалоб и предложений;

- внедрение стандарта обслуживания пассажиров проводниками.



В 2017 году планируется запустить новые поезда, сформированные вагонами "Тұлпар-Тальго" по маршрутам Алматы-Шымкент, Астана-Уральск, Алматы-Уральск и Астана-Алматы-Алтынколь, Астана-Атырау, Астана-Мангышлак, Астана-Шымкент.



В 2016 году были отменены международные поезда до Москвы, Санкт-Петербурга и Киева. Основными причинами отмены поездов стали высокая цена проезда и низкая наполняемость по территории РФ.



Со 2 сентября 2016 года введены новые Правила перевозок пассажиров. К примеру, в новых правилах усовершенствован порядок и условия предоставления постельных принадлежностей, предоставления электронных, услуг, повышены требования по оснащению вагонов.



В ведомстве отмечают, что принимаемые меры позволят повысить прозрачность государственного субсидирования перевозок пассажиров; обеспечить обновление парка пассажирских вагонов с учетом выбытия вагонов по сроку службы и привлечь на эти цели более 16 миллиардов тенге инвестиций; повысить антитеррористическую безопасность вокзалов, особенно в период проведения международных мероприятий; повысить доступность железнодорожных пассажирских перевозок для всех категории граждан.