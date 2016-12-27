Какие сферы в Казахстане самые коррумпированные

Сегодня на встрече с депутатами сената, заместитель главы Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев рассказал о самых коррумпированных сферах в Казахстане.
По его словам, если сравнить с прошлым 2015 годом, сегодня коррумпированными считаются органы внутренних дел, сфера госзакупок, здравоохранение, земельные отношения, образование, сельское хозяйство и строительство.
Наиболее распространенные виды коррупционных преступлений - это получение взяток, злоупотребление должностным положением, служебный подлог, присвоение и растрата в основном бюджетных средств, дача взятки. За последние два года антикоррупционной службой были привлечены к ответственности более 1,8 тысяч госслужащих, среди них руководители различного уровня — республиканского (22), областного (109), городского и районного (286). Установленный ущерб за два года составил 48,5 миллиардов тенге, возмещены и наложены аресты на сумму 32,6 миллиардов тенге. Где-то две трети практически возмещено в процессе уголовного преследования.
"Здесь хотел еще подчеркнуть, что перед законом все равны. Неприкасаемых в Казахстане нет, можно так сказать. И по генералитету в силовиках, громкие уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников, силовиков — это не какие-то акции устрашения, это повседневная работа, целенаправленная, системная со стороны антикоррупционной службы", — сказал Шпекбаев.
За последние пять лет из Казахстана выведено более 70 миллиардов тенге. По данным делам объявлены в розыск более 47 коррупционеров, 28 из них задержаны и экстрадированы в Казахстан. Казахстан на сегодня имеет уже 20 международных соглашений договоров о правовой помощи, что в целом помогает вернуть коррупционеров в страну, заключил Шпекбаев.
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