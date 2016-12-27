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Какие сферы в Казахстане самые коррумпированные

Просмотров:637 Опубликовано: Сегодня, 18:26
Какие сферы в Казахстане самые коррумпированные
Фото: life24.kz
Сегодня на встрече с депутатами сената, заместитель главы Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев рассказал о самых коррумпированных сферах в Казахстане.

По его словам, если сравнить с прошлым 2015 годом, сегодня коррумпированными считаются органы внутренних дел, сфера госзакупок, здравоохранение, земельные отношения, образование, сельское хозяйство и строительство.

Наиболее распространенные виды коррупционных преступлений - это получение взяток, злоупотребление должностным положением, служебный подлог, присвоение и растрата в основном бюджетных средств, дача взятки. За последние два года антикоррупционной службой были привлечены к ответственности более 1,8 тысяч госслужащих, среди них руководители различного уровня — республиканского (22), областного (109), городского и районного (286). Установленный ущерб за два года составил 48,5 миллиардов тенге, возмещены и наложены аресты на сумму 32,6 миллиардов тенге. Где-то две трети практически возмещено в процессе уголовного преследования.

"Здесь хотел еще подчеркнуть, что перед законом все равны. Неприкасаемых в Казахстане нет, можно так сказать. И по генералитету в силовиках, громкие уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников, силовиков — это не какие-то акции устрашения, это повседневная работа, целенаправленная, системная со стороны антикоррупционной службы", — сказал Шпекбаев.

За последние пять лет из Казахстана выведено более 70 миллиардов тенге. По данным делам объявлены в розыск более 47 коррупционеров, 28 из них задержаны и экстрадированы в Казахстан. Казахстан на сегодня имеет уже 20 международных соглашений договоров о правовой помощи, что в целом помогает вернуть коррупционеров в страну, заключил Шпекбаев.
Источник: Zakon.kz
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Комментарии ( 3 )

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Краснов (Посетители) Сегодня, 18:46
Какие сферы в Казахстане самые коррумпированные

Все! lol
сегодня коррумпированными считаются органы внутренних дел, сфера госзакупок, здравоохранение, земельные отношения, образование, сельское хозяйство и строительство.

Слаще сферы госзакупок места не бывает bravo
За последние два года антикоррупционной службой были привлечены к ответственности более 1,8 тысяч госслужащих

Ну значит чем-то не угодили, не просто так dada
Установленный ущерб за два года составил 48,5 миллиардов тенге, возмещены и наложены аресты на сумму 32,6 миллиардов тенге.

А остальные 15,9 миллиардов это комиссионные АКС blind
Неприкасаемых в Казахстане нет, можно так сказать.

Ну как же нет? nini Статья 3 Конституционного закона
о первом президенте РК от 20.07.2000 гласит обратное poka
громкие уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников, силовиков — это не какие-то акции устрашения, это повседневная работа, целенаправленная, системная со стороны антикоррупционной службы

Во чешет-то rofl
 
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  • Краснов
 ДухLess (Посетители) Сегодня, 18:40
За последние два года антикоррупционной службой были привлечены к ответственности более 1,8 тысяч госслужащих, среди них руководители различного уровня

Вопрос армянскому радио:
— Как казахстанское правительство может покончить с коррупцией?
— С помощью суицида.(с) lol

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
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  • ДухLess
  • Краснов
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 18:32
Неприкасаемых в Казахстане нет, можно так сказать.
lol Сказать то можно,сказал и всё. ah1n1
 
 

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