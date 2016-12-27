Прошу прощения у всех: Тиникеев объяснился по поводу скандального видео

Официальный сайт Парламента Казахстана разместил полный текст обращения депутата Мухтара Тиникеева, попросившего о сложении депутатских полномочий в связи с появлением в Сети скандального видео.Далее текст обращения, написанного 27 декабря:"Уважаемые коллеги, однопартийцы, избиратели! Думаю, что повод моего обращения Вам понятен. Считаю своим долгом дать разъяснения по видеоматериалам, получившим широкий общественный резонанс, и проинформировать о принятом мною решении. Сам случай имеет очень частный, личный характер и я не буду о нем говорить и разглашать детали.Я искренне прошу прощения у всех избирателей, у всех казахстанцев за произошедший со мной случай некорректного поведения в обстоятельствах, не связанных с моей профессиональной деятельностью. Несмотря на то, что событие происходило в выходной день и в нерабочее время, это не снимает с меня ответственности и не оправдывает меня, как депутата, как члена партии "Нур Отан".Поэтому я принял решение сложить с себя полномочия депутата Мажилиса Парламента РК, не скрою, решение этого вопроса, далось мне не легко. Довольно длительный период моего служения Родине, народу Казахстана, партии в стенах Парламента, я считаю созидательным. Я честно и решительно отстаивал интересы людей как гражданин, отец, друг, сын.Понимаю насколько серьезно я подвел своих коллег - депутатов и однопартийцев. Глубоко сожалею о случившемся и приношу им искренние извинения. Это большой урок для меня. Хочу обратиться и к представителям средств массовой информации. Мы с вами всегда конструктивно работали. Я никогда не уходил от интервью с вами и вопросов, всегда отвечал за свои поступки и действия. Поэтому примите и Вы, уважаемые представители средств массовой информации, искренние слова сожаления. Как и прежде, я готов посвятить свою жизнь служению Президенту, стране и людям. Спасибо за понимание".