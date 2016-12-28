В Атырау банкомат выдал двухтысячную купюру, меченую словом "взятка"

Один из банкоматов в торговом центре Baizaar в Атырау выдал журналисту местной газеты "Ак Жайык" купюру достоинством в две тысячи тенге с невидимой при обычном свете пометкой "Взятка".



Данный факт обнаружился при расчете на кассе, когда работница прилавка просвечивала банкноты на своем аппарате и, мило улыбаясь, произнесла: "Ничего страшного, я приму эту купюру".



Однако сотрудник издания рассчитался за продукты более мелкими купюрами, а "взятку" принес в редакцию.



"Решил снять немного денег в банкомате, чтобы не рассчитываться на кассе карточкой. Банкомат сразу показал лимит выдачи - 10 тысяч, потом высветил вопрос, какими купюрами желаю получить - крупными, мелкими или равномерно. Нажал на последнее, забрал три зеленые бумажки по 2 тысячи и четыре новенькие по одной тысяче. Учитывая то, что лежало до этого в моем портмоне, ошибиться я не мог - двухтысячную "взятку" мне выдал именно банкомат, тем более на телефон сразу пришла смс о снятии наличных", - вспоминает он тот день.



Журналисты обратились за разъяснениями в филиал Национального Банка. Там сразу ответили, что такой банкноты в денежном обращении быть не должно. "Существуют правила определения платежеспособности банкнот и монет национальной валюты, утвержденные постановлением правления Нацбанка за № 477. Банкноты, имеющие посторонние надписи, видимые под ультрафиолетовым свечением, признаются ветхими и подлежат изъятию из оборота", - пояснила главный специалист экономического отдела по работе с наличными деньгами и кассовых операций Айгерим Бисенгалиева.



Очевидно, что данная купюра ранее была использована правоохранительными органами в проведении операции для пресечения получения взятки, отмечает издание. Как известно, взяточнику в ходе таких операций передаются меченые купюры. "Как такая купюра оказалась в обороте? Еще тот вопрос! Это упущение сотрудников правоохранительных органов. Они обязаны были сдать меченые купюры в Нацбанк", - говорится в статье.



"Учитывая то, что эта банкнота была получена из банкомата, можно говорить и об упущении сотрудника банка второго уровня, который готовил купюры к заправке в кассеты. Все банкноты с повреждениями, указанными в вышеупомянутых правилах, должны быть изъяты банками второго уровня и переданы в Нацбанк. Получается, что в БВУ кассир пропустил эту банкноту. Стоило бы в этот же день обратиться в банк, в банкомате которого была получена такая банкнота. Банк должен провести по такому обращению служебное расследование и установить, каким образом меченая банкнота была допущена в обращение. В идеале БВУ должны сдавать такие банкноты в филиал Нацбанка, там их "гасят" - на специальном аппарате купюры прокалывают, затем отправляют в центр кассовых операций и уничтожают", - пишет "Ак Жайык".