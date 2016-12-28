Благородный поступок простого узбекистанца вызвал восхищение в соцсетях

Жительница Москвы Ирина Фесенко поделилась у себя в Facebook
историей, которая вызвала восхищение благородным поступком неизвестного узбекистанца, работающего в российской столице.
Женщина, по ее словам, оказывает помощь детским хосписам. Она приехала на продуктовую базу за абхазскими мандаринами для детей к Новому году. То, что произошло дальше, тронуло ее до глубины души.
"Сегодняшний день оказался для меня промозглым. Спешу домой, чтобы согреться. До Нового года совсем чуть-чуть. Я понимаю, что еще не купила мандарины для акции, которая проходит в детских хосписах Москвы (нужно привезти мандарины или какие-нибудь сладости, чтобы создать атмосферу праздника). Развернула машину и еду в сторону ФудСити. Вот он - второй док с манящими ароматами апельсинов, мандаринов и хурмы.
Протискиваюсь сквозь снующих тележек, в надежде найти абхазские мандарины. Турецкие, сербские, наконец, вижу надпись Абхазия. Пробую... не то, не они:(( Мамой клянусь, Абхазия, говорит продавец. Но зачем же так обманывать. Грех это... На душе грустно. Покупаю три ящика сербских (тоже вкусных), параллельно хватаю таджика с рохлей, мы грузим мое богатство в тележку и направляемся к выходу. У выхода немного притормаживаю - узбекская дыня, вся обмотанная в кокон, прямо попросилась на праздничный стол:)) Продавец, взвешивая дыню, хитро спросил, не много ли мандаринов я себе прикупила. Начинаю объяснять, что это детям, на Новый год, в детский дом.
Продавец, плохо говорящий по-русски, еще раз переспросил о месте доставки мандаринов, лицо его стало серьезным. Он взял большой ящик с хурмой и прямо наседая на меня сказал: возьми, передашь от меня детям. Чувства мои смешались... брать, не брать, да как это так... без денег... А он спрашивает дальше: а что, у этих детей мамы нет? Есть мама, говорю, но эти дети лежат в больнице, многие неизлечимо больны, и мы стараемся сделать им небольшой праздник. Тогда продавец берет ящик шикарных узбекских помидоров и несет на тележку. И это тоже детям. Нет... не нужно... им, наверное, этого нельзя, надрывно говорю я (хотя в душе я просто не понимаю, как смогу отблагодарить этого молодого парня)... Можно..., я знаю, можно, отвечает он, только, когда будешь отдавать, скажи - Аллах, награди Умара.
Бреду к машине, позади тащится тележка с подарками. На глаза почему-то навернулись слезы, где-то в горле застрял комок и душит. Да, религии у нас разные, но в каждой из них есть любовь и сострадание, уважение и забота о ближнем. Спасибо тебе, Умар! Храни тебя, Господь", - написала она (орфография и пунктуация сохранены).
За несколько дней запись москвички собрала огромное количество перепостов и тысячи комментариев. Люди выражают восхищение поступком молодого человека и желают ему всяческих благ:
"Есть еще надежда на человечество пока есть такие Умары! Бог воздаст Умар!"
"Этот мир не так уж плох, если в нем есть Умар и подобные ему... Спасибо Вам!!!"
"Пусть все сложится самым лучшим образом в жизни Умара!!!! Аллах награди Умара, он настоящий мусульманин!!!!"
"Все мы люди, и хорошие мы или плохие, определяет уж точно ни вера, ни цвет кожи, ни национальность! Пусть мы все будем жить в мире и с уважением относиться к друг к другу!"