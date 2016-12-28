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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Благородный поступок простого узбекистанца вызвал восхищение в соцсетях

Просмотров:1158 Опубликовано: Сегодня, 08:49
Благородный поступок простого узбекистанца вызвал восхищение в соцсетях
© facebook
Жительница Москвы Ирина Фесенко поделилась у себя в Facebook историей, которая вызвала восхищение благородным поступком неизвестного узбекистанца, работающего в российской столице.

Женщина, по ее словам, оказывает помощь детским хосписам. Она приехала на продуктовую базу за абхазскими мандаринами для детей к Новому году. То, что произошло дальше, тронуло ее до глубины души.

"Сегодняшний день оказался для меня промозглым. Спешу домой, чтобы согреться. До Нового года совсем чуть-чуть. Я понимаю, что еще не купила мандарины для акции, которая проходит в детских хосписах Москвы (нужно привезти мандарины или какие-нибудь сладости, чтобы создать атмосферу праздника). Развернула машину и еду в сторону ФудСити. Вот он - второй док с манящими ароматами апельсинов, мандаринов и хурмы.

Протискиваюсь сквозь снующих тележек, в надежде найти абхазские мандарины. Турецкие, сербские, наконец, вижу надпись Абхазия. Пробую... не то, не они:(( Мамой клянусь, Абхазия, говорит продавец. Но зачем же так обманывать. Грех это... На душе грустно. Покупаю три ящика сербских (тоже вкусных), параллельно хватаю таджика с рохлей, мы грузим мое богатство в тележку и направляемся к выходу. У выхода немного притормаживаю - узбекская дыня, вся обмотанная в кокон, прямо попросилась на праздничный стол:)) Продавец, взвешивая дыню, хитро спросил, не много ли мандаринов я себе прикупила. Начинаю объяснять, что это детям, на Новый год, в детский дом.

Благородный поступок простого узбекистанца вызвал восхищение в соцсетях


Продавец, плохо говорящий по-русски, еще раз переспросил о месте доставки мандаринов, лицо его стало серьезным. Он взял большой ящик с хурмой и прямо наседая на меня сказал: возьми, передашь от меня детям. Чувства мои смешались... брать, не брать, да как это так... без денег... А он спрашивает дальше: а что, у этих детей мамы нет? Есть мама, говорю, но эти дети лежат в больнице, многие неизлечимо больны, и мы стараемся сделать им небольшой праздник. Тогда продавец берет ящик шикарных узбекских помидоров и несет на тележку. И это тоже детям. Нет... не нужно... им, наверное, этого нельзя, надрывно говорю я (хотя в душе я просто не понимаю, как смогу отблагодарить этого молодого парня)... Можно..., я знаю, можно, отвечает он, только, когда будешь отдавать, скажи - Аллах, награди Умара.

Благородный поступок простого узбекистанца вызвал восхищение в соцсетях


Благородный поступок простого узбекистанца вызвал восхищение в соцсетях


Бреду к машине, позади тащится тележка с подарками. На глаза почему-то навернулись слезы, где-то в горле застрял комок и душит. Да, религии у нас разные, но в каждой из них есть любовь и сострадание, уважение и забота о ближнем. Спасибо тебе, Умар! Храни тебя, Господь", - написала она (орфография и пунктуация сохранены).

За несколько дней запись москвички собрала огромное количество перепостов и тысячи комментариев. Люди выражают восхищение поступком молодого человека и желают ему всяческих благ:

"Есть еще надежда на человечество пока есть такие Умары! Бог воздаст Умар!"

"Этот мир не так уж плох, если в нем есть Умар и подобные ему... Спасибо Вам!!!"

"Пусть все сложится самым лучшим образом в жизни Умара!!!! Аллах награди Умара, он настоящий мусульманин!!!!"

"Все мы люди, и хорошие мы или плохие, определяет уж точно ни вера, ни цвет кожи, ни национальность! Пусть мы все будем жить в мире и с уважением относиться к друг к другу!"
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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Швейк (Посетители) Сегодня, 11:11
Apmaxa,
Благородный - несомненно. Моя мысль была о другом, чтобы мы вернулись к истокам человечности в Учении Того, кого просил о милости Умар (вряд ли речь действительно шла именно о награде, отнесём это на трудности перевода). Благородство ныне не в чести, все больше развод лохов ушастых, вот где беда-то!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • fitter
  • tim77712
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 10:52
Цитата: bazar_zhok
ЗЫ: вообще, по мне не узбекистанец, а узбек.

Я казахстанец, хоть и не казах. dada
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Швейк
  • adam-adamov-1983
  • tim77712
 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 10:46
Цитата: Швейк
Господи, в каком безумном мире мы живём, где обычный человеческий поступок добропорядочного мусульманина считается подвигом...


не думаю всё-таки, что это обычный случай, а именно благородный. и не думаю, что этот узбек шикует, проживая в Москве.
 
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  • Валерий_М
  • ПетровичЪ.
  • Швейк
  • adam-adamov-1983
 ДухLess (Посетители) Сегодня, 10:31
Цитата Швейк:
Господи, в каком безумном мире мы живём, где обычный человеческий поступок добропорядочного мусульманина считается подвигом... Остановите Землю, я сойду...

Мильон+++ Лучше и не скажешь... applause
Чтобы кому-то помочь, не обязательно быть богатым — достаточно быть добрым dada

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Mestnyi
  • ДухLess
  • tom2005
  • leo529
  • Валерий_М
  • ПетровичЪ.
  • adam-adamov-1983
 Швейк (Посетители) Сегодня, 10:01
Господи, в каком безумном мире мы живём, где обычный человеческий поступок добропорядочного мусульманина считается подвигом... Остановите Землю, я сойду...

ЗЫ. Умару респект за такое яркое напоминание об этом applause
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Mestnyi
  • tom2005
  • Валерий_М
  • Маривана
  • adam-adamov-1983
 bazar_zhok (Посетители) Сегодня, 09:52
Аллах награди Умара - об этом уже 2 дня весь интернет пишет.
чую-чую скоро в передаче "пусть говорят" будут говорить о нем. И пусть говорят об этом благородном поступке чем про всякий разврат.

ЗЫ: вообще, по мне не узбекистанец, а узбек.

Благополучие пендосов и гейропейцев зиждется на неблагополучии стран третьего мира и в том числе на нашем.
 
 

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